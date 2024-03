Canosa: in Piazza Galluppi da tempo regna l’insicurezza

Se qualcuno, specialmente all'interno delle Istituzioni cittadine continua a sostenere che in città e specialmente in questo quartiere tutto vada bene, questa notte ha avuto l'ennesima dimostrazione del contrario. Un grande boato con marcato spostamento d'aria ha danneggiato la saracinesca del pescivendolo e amico Costanzo e ha svegliato tutti i residenti delle strade limitrofe aAl di là di tutte le dietrologie che in molti si affretteranno a fare sul singolo episodio,(schiamazzi, abbandono di rifiuti, deiezioni, musica ad altissimo volume, sporcizia, occupazione abusiva di suolo pubblico, ostruzione della libera circolazione, parcheggio selvaggio) sotto gli occhi impotenti dei residenti.Non è solo una questione di Carabinieri, che pare, nei giorni scorsi, abbiano fatto dei controlli mirati nella zona. Ci auguriamo risultati positivi per l'intera comunità.E' necessario che tutti, cittadini compresi, facciano la propria parte e cheNon abbiamo più scuse, perchè si è appena insediato il nuovo Questore di comprovata esperienza, da tempo è presente il nuovo Comandante della Polizia Municipale, abbiamo influenti esponenti politici di livello regionale….Non vorremmo solo assistere ad "encomi solenni" sicuramente importanti ma non sufficienti a risolvere la situazione. Amministrare significa anche ascoltare, ma soprattutto risolvere o per lo meno adoperarsi per risolvere i problemi dei cittadini. Non fermiamoci alla esteriorità di inaugurazioni di nuove attività commerciali quando a soli 50 metri da queste ci piazzano una bomba in piena notte.