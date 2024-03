Canosa: Esplosione nella notte in piazza Galluppi

L'esplosione di un ordigno haquesta notte i residenti die dintorni diÈ accaduta intorno alla mezzanotte come riferiscono le prime fonti. Un ordigno è stato fatto esplodere davanti ad una saracinesca di un'esercizio del mercato coperto in piazza Galluppi. La deflagrazione ha danneggiato la saracinesca del negozio di prodotti ittici e gli intonaci dell'edificio dipinto di street art. In loco, sono intervenuti gli agenti della Vegapol che hanno allertato le Forze dell'Ordine per gli accertamenti del caso. Non si segnalano feriti ma ha spaventato i residenti della zona e fatto scattare alcuni sistemi di allarme di negozi ed abitazioni.