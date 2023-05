Canosa: incontri sul sistema di raccolta rifiuti

In prossimità della scadenza del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella, proseguono gli incontri dell'Assessorato all'Ambiente con i cittadini. In seguito al coinvolgimento delle scuole con oltre 2700 studenti ai quali è stato consegnato e ritirato il questionario sul gradimento del servizio di igiene urbana, lo stesso sarà al centro dell'attenzione anche degli incontri con i cittadini nelle parrocchie con la possibilità dcosì da confrontarsi sul sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in città. I dialoghi avviati con la cittadinanza saranno utili a raccogliere suggerimenti e a mettere in evidenza le criticità dell'attuale sistema di raccolta così da limitare il ripetersi delle stesse in occasione dell'aggiudicazione della prossima gara.Ad essere coinvolte a partire da giovedì 4 maggio, saranno lesecondo i seguenti appuntamenti:Parrocchia di S. Giovanni Battista: giovedì 4 maggio alle ore 20:00Parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù: venerdì 5 maggio alle ore 19:30Parrocchia dei Santi Francesco e Biagio: sabato 6 maggio alle ore 19:45Parrocchia di Sant'Antonio da Padova nella Borgata di Loconia: domenica 7 maggio alle ore 19:00Parrocchia di Gesù Liberatore: martedì 9 maggio alle ore 19:30Parrocchia di Maria Santissima del Rosario: mercoledì 10 maggio alle ore 20:00Invitandovi a partecipare ai vari incontri, vi ricordiamo che il questionario potrà essere compilato secondo due modalità quali supporto cartaceo, reperibile presso il Comando della Polizia Locale o digitalmente cliccando sul link https://forms.gle/oYWFsS7vFxihd2Km8 disponibile sulle pagine social del Comune e su tutte le testate giornalistiche locali.