Canosa: il Sindaco Morra ha ritirato le deleghe a tutti i componenti della Giunta

"Con il voto delle Amministrative 2017 l'istanza pervenuta dagli elettori che mi hanno dato il privilegio di diventare Sindaco della Città è stata da me interpretata come rottura con gli schemi del passato. - spiega il sindaco di Canosa di Puglia,- Ho creduto e ne sono tutt'ora convinto che la Giunta Comunale, massimo organo Amministrativo della Città dovesse essere composta da persone dotate di indiscusse capacità tecniche, da passione e amore e dedizione per Canosa. Questa scelta, ampiamente condivisa da ogni componente di maggioranza del Movimento 5 Stelle, mi ha dato ragione, la città grazie all'incessante opera di programmazione e progettazione ha finalmente acquisito una complessiva visione di sviluppo organica, coerente e sostenibile, con un parco progetti di tutto rispetto. Una visione da realizzare non nell'arco di un mandato ma per i prossimi 20 anni.Molti progetti vedranno la luce a breve, altri invece saranno realizzati e ultimati in un lasso di tempo un po' più lungo, in un momento in cui questa Amministrazione avrà completato il proprio mandato elettorale. E' evidente che gran parte del lavoro impostato sta mostrando i propri frutti. I tanti finanziamenti ottenuti sono resi evidenti dai cantieri disseminati per la Città e si intensificheranno nel corso dei prossimi mesi. E' un dato di fatto sotto gli occhi di tutti.Infatti, la Giunta è composta dal maggior numero di donne, ha conosciuto pochi casi di assessori, dimissionari e quando è accaduto le motivazioni sono da ascriversi solo ed esclusivamente a motivi strettamente personali. E' giunto il momento di mettere a frutto l'esperienza maturata in questi anni dai nostri consiglieri comunali che hanno attivamente partecipato alle scelte progettuali ed alla programmazione di una nuova idea della nostra Città.È il momento di coinvolgere e di arricchire l'organo esecutivo municipale con nuove risorse che sapranno condurre l'Amministrazione verso le prossime elezioni. E' il momento di rispettare il mandato ricevuto dai cittadini che con il loro voto ci hanno chiesto di dotare la città una nuova e diversa classe dirigente fatta di comuni cittadini che hanno scelto di mettersi in gioco per offrire il proprio contributo alla collettività, in vesti diverse. Ringrazio gli assessori -conclude- che in questi anni hanno profuso ogni energia per il conseguimento dei risultati fin qui raggiunti. Il loro impegno non termina qui, saranno il faro di chi subentrerà in Giunta grazie alla esperienza accumulata nel corso del loro mandato."