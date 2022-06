Canosa: hanno votato 14.949  elettori per le comunali

alle ore 23,00 odierne,er i 5 Referendumhanno votatosu 23.096 degli aventi diritto. In Italia, un flop annunciato, quello dei referendum su cinque quesiti sulla giustizia, il q, con affluenza bassa e consultazione abrogativa non valida. Sonol'referendum su cinque quesiti sulla giustizia e per eleggere il sindaco e l'amministrazione comunale. Alle ore 23,00 odierne, a Canosa di Puglia hanno votatostato registrato un calo di votanti rispetto al 2017(si votava in 2 giorni), da 16.485 adell'ultima tornata per le comunali. A chiusura seggi è iniziato il primo scrutinio per i risultati del referendum. mentre, lunedì 13 giugno, dopo le ore 14,00 si procederà allo spoglio delle schede delle amministrative. I risultati delle elezioni comunali arriveranno al termine delle spoglio delle schede.