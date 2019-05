Canosa ha bisogno di sognare

Ha un potenziale enorme, c'è bisogno di coraggio, determinazione e volontà, solo così potrà rivivere. Come l'araba fenice, che nasce a nuova vita dalle sue ceneri, così deve rinascere in memoria del suo glorioso passato!". E' la dichiarazione rilasciata daparroco della Basilica di S.Maria della Sanità (nota anche come la Chiesa di San Vincenzo o'monacone) di Napoli che martedì scorso ha visitato. Sicuramente, lui di coraggio ne ha avuto, così tanto da cambiare le sorti di un rione, quello Sanità a Napoli, dal destino che sembrava ormai segnato. Nel 2001, poco dopo il suo arrivo, comprende che aprire le chiese, le case canoniche e i luoghi sacri alla popolazione, costituisce il mezzo essenziale per la trasformazione della redditività del bene in generatività e dunque consente la creazione di lavoro, di vita e di aggregazione. Si rende conto che ilgode di un'immensa ricchezza in termini umani e storico artistici ed è da quella che prova a ripartire.. Ascoltando i ragazzi, i loro bisogni ha trasformato in realtà un progetto fatto di amore e speranza, tutelando il patrimonio storico del Rione, riaprendo le catacombe di San Gennaro e dando lavoro ad oltre quaranta ragazzi, grazie anche a progetti finanziati con Fondazione Con il Sud.Accompagnato dai rappresentanti dellaha visitato gli ipogei, testimoni dell'importanza territoriale in età preromana. Grazie a tecnologie multimediali, l'affresco sull'architrave di una camera funeraria dell'inarra di un cavaliere ammantato, accompagnato dal fedele destriero, giungere nel regno dei morti. Assieme alla direttrice del Museo Acheologico Nazionale,ha fatto visita alle sale del palazzo ottocentesco, le quali ospitano una rinnovata mostra con reperti provenienti da diversi ipogei: vasi apuli a figure rosse, ceramica dorata e listata, elementi in alabastro, una corazza anatomica in bronzo e gli straordinari vasi plastici e policromi canosini. Guidato daha ammirato la Cattedrale, edificata dalprobabilmente come ultimo edificio religioso tra quelli progettati. A termine della giornata,ha promesso di fare ritorno assieme ai ragazzi della Cooperativa Paranza e a tutti coloro i quali hanno favorito il riscatto del quartiere, facendo sentire propria l'iniziativa ai cittadini e sfruttando le capacità delle persone del luogo, maggiormente in grado dila storia di monumenti e strutture locali.