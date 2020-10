Canosa: esplode un'ordigno danneggiando un negozio

Torna la paura aancoraha squarciato il silenzio notturno a causa dinei pressi di un' esercizio commerciale a due passi da Piazza della Repubblica. Le prime cronache riportano che stanotte intorno alle 3,00 inSono in corso le indagini degli inquirenti che stanno vagliando le immagini di videosorveglianza installate in loco per individuare i responsabili dell'attentato. Nell'ultimo periodo laè stata teatro di gravi episodi di cronaca. Il mese scorso,sempre di notte, nel parcheggio delRisultaronodanneggiate un'auto di servizio e un'altra di proprietà di un poliziotto. A seguito di quanto accaduto le associazioni civili ed ecclesiali della Città di Canosa di Puglia organizzarono, il 28 settembre scorso, un sit-in in Piazza Vittorio Veneto. Alla manifestazione per unapartecipò il sindacoe il Vescovo dellaunitamente alla comunità ecclesiale. Per l'occasione fu ribadito che "I Canosini vogliono una Canosa SiCura in cui tutti possano vivere senza timore nella propria quotidianità, nel rispetto della legge e delle istituzioni democratiche", con la richiesta di potenziare i controllicome riportava il comunicato diffuso attraverso la stampa ed i social.