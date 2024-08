Canosa: E’ stato magico il Silent Reading Party con il Painting

Il bis piace e compiace! Il secondo happening dedicato altenutosi nel tardo pomeriggio dello scorso 22 agosto ha avuto larga partecipazione di persone e di consensi di gradimento del pubblico, tra i quali bimbe di 7 anni e anziani ultrasettantenni, provenienti da più parti d'Italia, comee dalle vicine città limitrofePer due ore sono stati spenti i cellulari, molti dei quali sono stati depositati su un tavolo all'ingresso, per dedicarsi alla lettura e contrastare così l'effetto alienante dell'abuso degli smartphone anche in situazioni conviviali collettive. "Leggere, in fondo, non vuol dire altro che creare un piccolo giardino all'interno della nostra memoria. – Scrive la famosain 'Cara Mathilda' - Ogni bel libro porta qualche elemento, un'aiuola, un viale, una panchina sulla quale riposarsi quando si è stanchi. Anno dopo anno, lettura dopo lettura, il giardino si trasforma in parco e, in questo parco, può capitare di trovarci qualcun altro."Il programma della serata ha allargato gli interessi con ilattraverso attività di pittura e disegno, semplici e rilassanti, che hanno coinvolto molte persone di tutte le età e livelli di abilità artistica. E poi, a far da cornice ilun museo a cielo aperto, tra gli ulivi e gli oleandri: dal più grande tempio italico del Meridione, dedicato allaossiaai mosaici di grande importanza storicadi scuola bizantina che raffigurano i principali simboli cristologici peculiari della tradizione paleocristiana.- Ha esordito così l'organizzatricenella dichiarazione rilasciata a margine della serata- "Vedere così tante persone immerse nella lettura, nella pittura e in altre attività creative, c'era anche chi ha modellato del das all'interno del Parco Archeologico di San Leucio con la sua atmosfera bucolica, mi ha commossa. Forse nel corso della serata ho abusato della parola 'bello'. Detesto utilizzare in eccesso questa parola, la ritengo quasi una svalutazione del lessico italiano, uno sbeffeggiare la mia laurea in lettere. Pur provando a sostituirla nella mia mente, poi, ciò che ne esce, finisce per essere: "è stato bellissimo" "che bel tramonto" "che belle persone". Io ci provo, ma in un mondo in cui l'odio, la guerra, gli interessi personali prevalgono su tutto il "bello" davanti ad alcuni ritratti di umanità è tutto ciò che riesco a pronunciare." Nei saluti finali a tutti i partecipantiha ringraziato la sua amicain veste di collaboratrice, e lapresieduta daper l'ospitalità che hanno permesso la buona riuscita dell'evento, mentre, si programma il terzo party con ulteriori novità, rigorosamente in silenzio.Riproduzione@riservata