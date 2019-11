Canosa: crolla un'impalcatura

Transito bloccato in via Imbriani

ntorno alleodierne innei pressi di un istituto di credito, è crollata un'impalcatura installata in loco per lavori di ristrutturazione edile dell'edificio. La struttura metallica del ponteggio, in blocco è caduta sul veicolo in sosta nei paraggi, occupando la strada. Sul posto sono giunti i soccorsi, un'ambulanza del 118 per soccorrere due persone rimaste ferite e le forze dell'ordine per i rilievi. Alle ore 17,00 il transito è ancora bloccato.