Canosa: Continuano i lavori di riqualificazione degli spazi verdi comunali ed aree ludiche

Continua l'opera di rigenerazione e rivitalizzazione degli spazi verdi comunali ed aree ludiche in virtù del finanziamento di 105 mila euro ricevuto dall'Ente Comunale di Canosa di Puglia. Il contributo, previsto dalla Regione Puglia per tutti i Comuni richiedenti e conseguentemente, in possesso dei giusti requisiti, assegnatari è rivolto ad investimenti in termini di infrastrutture sociali così da ampliare l'offerta ludico-ricreativa. L'Assessorato al Decoro Urbano e al Verde Pubblico nella persona dirende noto che a seguito dei primi lavori che hanno interessato la Villetta in Zona Costantinopoli, sono stati completati nei giorni precedenti, grazie anche al lavoro profuso dall'Ufficio Tecnico, quelli relativi a Villa Petroni e alla Villa Comunale. Recuperare questi ambienti, dando alla cittadinanza la possibilità di fruire maggiormente di questi spazi e perché no, reinventandoli, è obiettivo da perseguire soddisfacendo una maggiore vivibilità dei luoghi comuni.