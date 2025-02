Canosa: Riaperta la nuova villa comunale

Il taglio del nastro, la benedizione die l'intervento del sindaco di Canosa di Puglia,sono stati tra i momenti salienti della cerimonia di inaugurazione deltenutasi nel pomeriggio delscorso. Si è concluso l'iter di recupero e valorizzazione che ha portato al restyling della nuovain un'ottica di continuità amministrativa, l'esecutivo guidato dalha prestato fin dal suo insediamento la massima attenzione a questa progettualità, seguendo la realizzazione dei vari lotti funzionali ed intervenendo a dovere per risolvere le varie criticità presentatesi in corso d'opera. Il primo cittadino, accompagnato in maniera simbolica dal Sindaco dei bambini, ha così percorso il rinnovato parco pubblico, un luogo di ritrovo e socializzazione nonché polmone verde della città. I lavori realizzati all'interno della Villa Comunale, per un totale di 1 milione e 200 mila euro, hanno riguardato il ridisegno dei cordoli delle aiuole, l'introduzione di una nuova pavimentazione ecocompatibile, sostituzione dell'impianto di illuminazione, l'installazione di un nuovo di videosorveglianza ed una "rivalorizzazione" dei monumenti archeologici in loco presenti. Le migliorie hanno portato inoltre alla realizzazione di nuovi manti erbosi ed una nuova area giochi per bambini. Durante il suo intervento, Malcangio ha sottolineato come questi spazi abbiano da sempre rappresentato un punto di riferimento per la cittadinanza, dai bambini che potranno tornare a giocare e divertirsi in sicurezza, passando alle famiglie fino a giungere agli anziani, alla ricerca soprattutto durante il periodo estivo di refrigerio. Sono seguiti i ringraziamenti al personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Canosa per l'impegno e la dedizione profusi nell'esecuzione dei lavori, con un monito alla tutela del decoro urbano, che spetterà ad ogni cittadino affinchè questi ambienti possano essere preservati nel tempo in quanto amare e rispettare la propria città significa anche questo, prendersene cura. A prendere la parola è stato anche l'europarlamentare Francesco Ventola che ha evidenziato come, prossimamente, si provvederà grazie al supporto della Soprintendenza BAT, al recupero e al restauro dei reperti presenti all'interno della Villa con tanto di supporti tecnologici che permetteranno seduta stante, attraverso un semplice cellulare, di scoprire il contesto storico di ciò che si presenta ai propri occhi. A presenziare alla cerimonia il Presidente del Consiglio Comunale Michele Vitrani, l'Assessore alla Manutenzione Saverio Di Nunno, l'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto, l'Assessora allo Sport Antonietta Cristiani, l'Assessore al Contenzioso Luigi Santangelo, l'Assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Petroni, i consiglieri comunali Lucia Masciulli, Fabio Farfalla, Mariangela Lacidogna, Daniele Serlenga, Vincenzo Gallo, Antonia Sinesi, Simone Sinigaglia, l'ex Sindaco di Canosa Roberto Morra, unitamente ai rappresenta tanti delle Forze dell'Ordine, delle associazioni combattentistiche e d'arma, culturali e di volontariato. L'auspicio, al termine della cerimonia, è che "si sia gelosi custodi di questo luogo, come se fosse casa propria".