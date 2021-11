Canosa: "C’è una violenza latente che sta provocando morte"

"E' davvero una brutta giornata per tutta la comunità di Canosa di Puglia che perde un suo concittadino di 50 anni, Damiano Bologna, che due settimane fa aveva cercato di difendere una sua amica da un uomo che la molestava. Non voglio entrare nella dinamica della tragedia, oggi mortale, ma non posso non segnalare il clima che si sta vivendo non solo nella mia città ma in tutte quelle della Provincia BAT.Oggi facciamo i conti con un canosino che muore per un diverbio come accaduto recentemente in altre città." Ha dichiarato il consigliere regionale e comunalea margine della tragedia"Sono profondamente addolorato perché staseraAnche per queste ragioni ancor più assordante è il grido di allarme lanciato dal Procuratore capo della Procura di Trani affinché il governo nazionale assegni al nostro territorio un numero congruo di forze dell'ordine. Ma ad oggi devo constatare che il governo fa orecchie da mercante."