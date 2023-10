Canosa: 𝗔𝗴𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗔𝗹𝗯𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗨𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗦𝗰𝗿𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗦𝗲𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗼𝗿𝗮𝗹𝗲

๐™„๐™ก ๐˜พ๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™š ๐™™๐™ž ๐˜พ๐™–๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™– ๐™™๐™ž ๐™‹๐™ช๐™œ๐™ก๐™ž๐™– ๐™ง๐™š๐™ฃ๐™™๐™š ๐™ฃ๐™ค๐™ฉ๐™ค ๐™˜๐™๐™š ๐™ฉ๐™ช๐™ฉ๐™ฉ๐™ž ๐™œ๐™ก๐™ž ๐™š๐™ก๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž ๐™š๐™™ ๐™š๐™ก๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™˜๐™ž ๐™˜๐™๐™š ๐™–๐™—๐™—๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ค ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™จ๐™จ๐™š ๐™–๐™™ ๐™š๐™จ๐™จ๐™š๐™ง๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™จ๐™š๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ž ๐™ฃ๐™š๐™ก๐™ก'๐™–๐™ก๐™—๐™ค ๐™™๐™š๐™ก๐™ก๐™š ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ž๐™™๐™ค๐™ฃ๐™š๐™š ๐™–๐™ก๐™ก'๐™ช๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™ค ๐™™๐™ž ๐™‹๐™ง๐™š๐™จ๐™ž๐™™๐™š๐™ฃ๐™ฉ๐™š ๐™™๐™ž ๐™จ๐™š๐™œ๐™œ๐™ž๐™ค ๐™š๐™ก๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™–๐™ก๐™š, istituito presso la cancelleria della Corte d'Appello, dovranno presentare domanda entro ilL'iscrizione nel predetto albo รจ subordinata al possesso dei seguenti requisiti:โ€ข essere elettore del Comune di Canosa di Puglia;โ€ข essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.Sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio elettorale, in relazione al combinato disposto dell'art. 38 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53:1. coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di etร ;2. i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;3. gli appartenenti a Forze armate in servizio;4. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;5. i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;6. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.Le domande, redatte sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale del Comune, oppure scaricabili dal sito internet: www.comune.canosa.bt.it/Albopretorio, dovranno essere presentate, corredate da apposita copia del documento di identitร in corso di validitร , secondo le seguenti modalitร :- Consegna all'Ufficio Protocollo dal lunedรฌ al venerdรฌ dalle ore 08.30 alle ore 10:30, e anche il giovedรฌ dalle ore 16.30 alle ore 18.30;- Mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.canosa.bt.it๐™๐™ช๐™ฉ๐™ฉ๐™ž ๐™œ๐™ก๐™ž ๐™š๐™ก๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™ž ๐™š๐™™ ๐™š๐™ก๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ง๐™ž๐™˜๐™ž ๐™™๐™š๐™ก ๐˜พ๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™š ๐™˜๐™๐™š ๐™–๐™—๐™—๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ค ๐™ž๐™ฃ๐™ซ๐™š๐™˜๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™ฉ๐™š๐™ง๐™š๐™จ๐™จ๐™š ๐™–๐™™ ๐™š๐™จ๐™จ๐™š๐™ง๐™š ๐™ž๐™ฃ๐™จ๐™š๐™ง๐™ž๐™ฉ๐™ž ๐™ฃ๐™š๐™ก๐™ก'๐™–๐™ก๐™—๐™ค ๐™ช๐™ฃ๐™ž๐™˜๐™ค ๐™˜๐™ค๐™ข๐™ช๐™ฃ๐™–๐™ก๐™š ๐™™๐™š๐™ก๐™ก๐™š ๐™ฅ๐™š๐™ง๐™จ๐™ค๐™ฃ๐™š ๐™ž๐™™๐™ค๐™ฃ๐™š๐™š ๐™–๐™ก๐™ก'๐™ช๐™›๐™›๐™ž๐™˜๐™ž๐™ค ๐™™๐™ž ๐™Ž๐™˜๐™ง๐™ช๐™ฉ๐™–๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™š ๐™™๐™ž ๐™จ๐™š๐™œ๐™œ๐™ž๐™ค ๐™š๐™ก๐™š๐™ฉ๐™ฉ๐™ค๐™ง๐™–๐™ก๐™š, dovranno presentare domanda entro il giorno 30 novembre 2023.L'iscrizione nel predetto albo รจ subordinata al possesso dei seguenti requisiti:โ€ข essere elettore del Comune di Canosa di Puglia;โ€ข essere in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.Sono esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale:1. i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;2. gli appartenenti a Forze armate in servizio;3. i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;4. i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;5. i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.Le domande, redatte sull'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Elettorale del Comune, oppure scaricabili dal sito internet: www.comune.canosa.bt.it/Albopretorio, dovranno essere presentate, corredate da apposita copia del documento di identitร in corso di validitร , secondo le seguenti modalitร :- Consegna all'Ufficio Protocollo dal lunedรฌ al venerdรฌ dalle ore 08.30 alle ore 10:30, e anche il giovedรฌ dalle 16.30 alle 18.30;- Mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: protocollo@pec.comune.canosa.bt.itColoro che hanno presentato domanda negli anni precedenti NON DEVONO RINNOVARE LA RICHIESTA.Qui di seguito in allegato il link all'interno del quale trovare i moduli scaricabili di presentazione della domanda: https://www.comune.canosa.bt.it/.../aggiornamento-albo...