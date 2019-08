Al via la XIV Edizione delle “Canosiadi 2019"

Definiti gli ultimi dettagli della XIV Edizione delleorganizzata dal Comune di Canosa di Puglia, dal CONI BAT, dalle Associazioni sportive di Canosa, in stretta collaborazione con La Terra del Sole Eventi e Pro Loco Canosa.sono le due giornate in cui si svolgeranno le attività sportive in varie location dellaA dare inizio alla manifestazione sarà l'con l'Open day a partire dalleAll'interno della struttura si terranno le attività della scuola nuoto: l'acqua fitness, il salvamento, la pallanuoto e il nuoto sincronizzato. Alle ore 18,30, sempre di sabato 31, nella piazza adiacente e in via Montescupolo si esibiranno gli allievi dellae gli atleti di pugilato con laContestualmente in piazza P.A.M. Losito (zona 167), alle ore 18,00 si terrà l' incontro di pallacanestro con la; alle ore 19,00 l'incontro di pallavolo con laalle ore 20,00 con lae l'incontro di tennis con ladalle ore18,30.tutti in piazza Vittorio Veneto alle ore 18,30 dove si terrà l'incontro calcistico tra le vecchie glorie del). Accanto alla centralissima piazza, dinanzi il Mausoleo di Boemondo, dalle ore 18,30 si terranno le performance di danza classica e moderna dell'. Contemporaneamente, in Corso San Sabino, si svolgerà la staffetta 4X600 mt con l'e lamentre in piazza San Sabino si svolgeranno le performance atletiche della ginnastica artistica a firma dellae le esibizioni deldi lotta, judo e karate. Le Canosiadi si concluderanno con le premiazioni a partire dalle ore 21.00 in piazza Vittorio Veneto. Interverranno il sindaco di Canosa di Puglia,, l'Assessore allo Sport,, il delegato CONI BATil vice delegato CONI BATe il fiduciario comunale di CanosaA condurre la manifestazione Claudia Vitrani e Pino Grisorio con gli interventi di atleti e dirigenti delle associazioni sportive impegnati nelle gare in programma in vista dell'esordio agonistico.