Al via la XVI^ Edizione delle Canosiadi

Venerdì 9 Settembre 2022

Sabato 10 Settembre 2022

Domenica 11 Settembre 2022

Cresce l'attesa per lache si terrà anell'ambito degli eventi dell', patrocinati dall'Amministrazione Comunale.rganizzata dal Comune di Canosa di Puglia in collaborazione CONI BAT vedrà la partecipazione dei tesserati di 20 associazioni sportive del territorio. Padel, volley,basket,danza, nuoto, calcio, judo, karate, boxe, ginnastica artistica, atletica leggera, sono le discipline sportive interessate quest'anno sotto la regia consolidata del professorfiduciario CONI, fresco di premio ricevuto, con il nuovo assessore allo sport. Reso noto ilcon le premiazioni dei partecipanti allaOre 15,00-23,00 Campon Via Corsica n. 85: Open Day per informazioni ed esercitazioni gratuite della nuova disciplina sportiva con Istruttori Federali a cura di Beppe PistilliOre 19,00 Piazza Padre Antonio Maria Losito: Esibizione dicon La Diomede Volley di Donato Di Sibio e la collaborazione di Sabino Caporale e la Polisportiva Popolare di Sabino Casamassima e la collaborazione di Raffaella Testa.Ore 19,00 Piazza Vittorio Veneto: Pallacanestro a cura della Canusium Basket con Andrea D'Amico.Chiusura con Progetto(Britta Princigalli), ASD Dance Studio Damiano, ASD Simona Metta Fit & Dance.Ore 17,00-20,00 Piscina Aquarius:(Open Day scuola di nuoto per Salvamento, Nuoto Sincronizzato, Pallanuoto, Acqua Fitness.) Famiglia MessinaOre 19,00 Piazza Vittorio Veneto:3 contro 3 under 19 e calcio a 5 dai 12-14 anni, ASD Canosa A5, Liberty Canosa, Canosa Calcio, Progetto Uomo,Ore 19,30 Piazza Ferrara: Esibizione diSportiva a cura della Dirty Dancing delle sorelle Sonia e Silvia NuovoChiusura in Piazza V. Veneto: Danza Sportiva con la ASD Danza Etoile Accademy di Patrizia MucciOre 18,45 Piazza Vittorio Veneto: Apertura Giochi con ladel Progetto Danza (Britta Princigalli)ore 19,00in collaborazione con il Centro Atletico Sportivo Canosa del Presidente Sabino Silvestri.Sulla Cassa Armonica: Esibizione dia cura della Boxe Di Palo del Maestro Riccardo Di PaloOre 19,00 Sagrato San Sabino: le performance dellaa cura della Nikai e della Professoressa Jenny Buro.Ore 19,00 Piazza Boemondo, Corso S. Sabino:(Staffetta 4x600) con l'Atletica Pro Canosa del Presidente Giuseppe Tomaselli e con la Podistica Canusium 2004 del Presidente Sabino Sardella.