Canosa: Lavori di rivisitazione e ripristino della pista ciclabile in zona 167

A Canosa di Puglia, nella giornata di lunedì 21 ottobre scorso, sono iniziati i lavori di rivisitazione e ripristino della pista ciclabile in zona 167. Il progetto prevede la variazione del percorso nel tratto che parte da via Grazia Deledda, via Montecarafa con intersezione di via Sassari fino a via Ugo La Malfa intersezione con via Twin Towers.Gli interventi da effettuarsi saranno quindi: fresatura della pavimentazione stradale esistente, costituente la pista ciclabile; rimozione del cordone in gomma che delimita la pista ciclabile; realizzazione del nuovo tappeto stradale. I lavori relativi al nuovo percorso vedranno l'allargamento del marciapiede da via Twin Towers a via Ugo La Malfa, ricongiungendo così i percorsi ciclabili che insistono su via Giovanni Falcone, via Largo Carabiniere di Gennaro, via Bersaglieri d'Italia e via Aviere Francesco Iacobone.Le lavorazioni in programma sono le seguenti: fresatura della pavimentazione stradale esistente, costituente la pista ciclabile; rimozione del cordone in gomma che delimita la pista ciclabile; realizzazione del nuovo tappetino d'usura della pista ciclabile. Nei tratti dove è presente la pista ciclabile a livello "marciapiede", ossia su via Falcone e via Ugo La Malfa, gli interventi che verranno effettuati saranno: scavo e demolizione della porzione di marciapiede su cui insiste la pista ciclabile; creazione di sottofondazione e massetto armato nel tratto demolito; realizzazione di nuova pavimentazione del marciapiede con piastrelle di calcestruzzo vibro-compresso; realizzazione della segnaletica orizzontale.Inoltre, in via Ugo La Malfa verranno realizzati due scivoli di raccordo tra il marciapiede e il piano stradale, garantendo la fruibilità degli stessi a persone portatrici di disabilità. Ciò premesso, una volta ultimato il progetto, così come previsto dal codice della strada, non sarà più tollerato il parcheggio delle autovetture all'interno della pista ciclabile con un'intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale.