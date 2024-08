Il dialetto di Serena Brancale piace sempre più

Mentre agosto volge al termine si iniziano a stilare i bilanci dell'estate 2024 tra le più calde di sempre. In ambito musicale un posto di rilievo lo occupa di sicuroche ha spopolato sia sui social che con il suopuntando su brani in dialetto barese . """Cerco di portare sempre più in alto il mio dialetto, come Pino Daniele l'ha fatto tempo fa con il napoletano. Lui è stato l'artista che mi ha spronato a credere che lo potessi fare pure io. Pensare che un americano mi possa seguire perché ascoltao un portoghese ascoltaè una responsabilità. È una strada che sto perseguendo quella del dialetto, però questo non esclude di ritornare a cantare l'italiano.""" Ha dichiarato di recente in un'intervista, una delle voci migliori del panorama musicale italiano, compositrice e polistrumentista che lo scorsoha portato il suo tour anell'ambitofacendo registrare oltre 8mila presenze come riferiscono gli organizzatori tra i qualientusiasta di averla ospitata."""Abbiamo conosciuto Serena Brancale nel 2021 in occasione del Premio Diomede, nel Parco Archeologico del Battistero S. Giovanni, a Canosa di Puglia.– spiegasocio con Nicola Sciannamea e Giandomenico Bucci- fu premiata per aver svolto attività di comunicazione e promozione del territorio canosino e non solo. Non conoscevamo la Brancale fino ad allora, si esibì in un paio di intermezzi jazz molto graditi, capimmo subito che aveva un grande talento e già nel 2021 faceva molte date in Puglia e dintorni. Quest'anno - aggiunge- quando a gennaio, con CREA APS iniziammo la programmazione per Caleidoscopio, un festival pugliese tenutosi il 18 e 19 Luglio 2024, abbiamo proposto vari nomi interessanti, tra quelli c'era anche quello di Serena Brancale. Poche settimane dopo andò virale una sua canzone 'U Baccalà' e rintracciarla divenne quasi un'impresa, ma per fortuna riuscimmo a chiudere con lei la data del 18 luglio 2024 a Caleidoscopio nella città di Canosa di Puglia. Un grande onore averla conosciuta e ospitata nella nostra città- concludeche per l'occasione ha visto l'arrivo di migliaia di fans da più parti della Puglia e dalle regioni limitrofe per un concerto che passerà agli annali dell'Estate Canosina, sempre più ricca di eventi organizzati in sinergia con l'amministrazione comunale e gli assessori Saverio Di Nunno e Cristina Saccinto che hanno avallato la nostra iniziativa di avere sul palco la talentuosa Serena Brancale che ha fatto cantare cantare e ballare grandi e piccoli."""Perè stato un ritorno a, una città che l'ha sempre accolta calorosamente, come ne è stata dimostrazione, quando ha preso parte alla XXI Edizione deldiretto dal M° Salvatore Sica tenutosi nella Basilica Cattedrale San Sabino di Canosa. Non da meno nel 2021, "la personalità artistica diha dato quel tocco di sobrietà ed eleganza musicale" allainsieme alle eccellenze pugliesi che danno lustro e visibilità al territorio attraverso le loro attività e opere sempre più social comecanzone interamentecome sostiene l'artista barese molto seguita e acclamata dal pubblico.Riproduzione@riservata