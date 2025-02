Serena Brancale e papà Agostino sulle vie di Canosa di Puglia

Sono trascorse poche ore dal termine delvinto dacon la canzonedavanti a Lucio Corsi e Brunori Sas, mentre, l'artista baresesi è classificata al 24° posto nella classifica finale. Una posizione da molti giudicata non veritiera per quello cheha proposto in questi giorni di festival, con laa dirigere l'orchestra di Sanremo durante le sue esibizioni e nel duetto connella serata delle cover, con l'esclusione delladalla top 10 che ha fatto molto discutere.è tornata a Sanremo dopo dieci anni, con, un brano che celebra "l'essenza più autentica dell'amore, un sentimento puro che si esprime senza riserve" e che evoca "un'espressione tipica napoletana, oltre a essere un omaggio a uno degli artisti che più mi hanno ispirato," Partendo dalla Puglia,è riuscita a conquistare il grande pubblico dimostrando che nelle sue corde vocali non c'è solo una straordinaria vocazione verso il jazz ed i suoi dintorni, ma anche una forte inclinazione verso altri confini sonoriche la cantante riesce fisiologicamente a "manipolare" con grande disinvoltura, attraverso sue inedite composizioni decisamente ispirate. La sua duttilità vocale dal timbro pieno di "negritudine" ma anche la sua continua voglia di ricerca, indirizzata verso una più ampia visione della musica, riescono ad abbattere le barriere dei generi musical.una delle voci migliori del panorama musicale italiano, compositrice e polistrumentista che nelha portato il suonell'ambitoè stata ospite alladelnel Parco Archeologico del Battistero S. Giovanni, e nel 2016, aldi San Sabino, diretto dal M° Salvatore Sica con la Corale Polifonica della Cattedrale. A Canosa di Puglia, è passato anche suo padrecalciatore degli anni Ottanta che in carriera ha militato in squadre come Catanzaro di Carletto Mazzone, Monopoli,e Marsala e nel Canosa Calcio 1948 del compianto mister Peppino Orlando. Nel suo ruolo di terzino fluidificante con laha totalizzato venti presenze e due reti nel campionato interregionale 1982-83- Girone L. Dalle musicassette diche suo padrele faceva ascoltare da piccola al prestigioso palcoscenico del Festival di Sanremo, conper la seconda volta da protagonista di spessore della musica italiana.Riproduzione @riservata