Al via il Concorso Internazionale di pittura, disegno, grafica ed acquerello intitolato “Metropoli di Torino “

Modulo di partecipazione Concorso "Metropoli di Torino" (IX Edizione 2024) Modulo di partecipazione Concorso "Metropoli di Torino" (IX Edizione 2024)

In queste ore, è stato reso noto il regolamento delintitolatogiunto alla IX Edizione. Il concorso, organizzato e promosso dal Centro Artistico Culturalegode del patrocinio della Regione Piemonte; della Città di Torino e della Città Metropolitana di Torino.Il concorso comprende tre sezioni:(in tutte le sue espressioni);Possono partecipare tutti gli artisti italiani e stranieri che ne faranno richiesta, entro e non oltre ilallegando una o più foto di opere diverse (massimo 3). Quella relativa all'opera selezionata partecipante al concorso verrà utilizzata per eventuali pubblicazioni. Le opere dovranno rientrare nelle dimensioni massime di cm.( 100x100 ).E' possibile inviare la scheda di partecipazione e le foto sia per posta elettronica che per posta ordinaria o attraverso il sito Web seguendo le regole sotto riportate:a) Posta ordinaria: allegare alla scheda di partecipazione, regolarmente compilata e firmata, delle brevi note biografiche (max 1.500 caratteri spazi compresi) e le foto (max cm. 13 x 18) o su CD. Indicare dietro alla foto il nome del candidato, il titolo dell'opera, le misure, la tecnica e il materiale di supporto.b) Posta elettronica: scaricare il Modulo internet di iscrizione dal sito del Centro e spedirlo compilato, all'indirizzo pitt2024@artecittaamica.it (le foto devono avere un formato JPG con circa 1.200 pixel sul lato maggiore).c) Modulo internet di iscrizione sul sito del Centro.(le dimensioni delle foto non devono superare 1,5 MB).d) Non sono ammessi i soci di Arte Città Amica.Una commissione di esperti, critici, artisti, docenti d'arte e giornalisti del settore, visionerà le foto. Entro il 15 aprile 2024, gli autori delle opere selezionate saranno invitati, con lettera o telefonicamente, a far pervenire le opere originali. Le opere dovranno essere consegnate, possibilmente incorniciate, senza vetro, (per le opere di grafica e di disegno, si consiglia il plexiglas) entro e non oltre il 30 aprile 2024.Per il: ogni artista selezionato contribuirà, a titolo di rimborso spese, con una quota di € 80,00 che potrà essere versata, al momento della consegna o della spedizione dell'opera, sul conto corrente postale n. 51814473 o bonifico bancario IBAN: IT46P0760101000000051814473 intestato aVia Rubiana, 15 – 10139 Torino,oppure con assegno, vaglia postale o direttamente alla segreteria dell'Associazione. Indicare in ogni caso come causale di versamento, Concorso Arti figurative.Il materiale fotografico inviato per il concorso non verrà restituito. Verràsul quale saranno riprodotte le opere selezionate e brevi note biografiche (max 1500 caratteri, spazi compresi), fornite dall' artista. Una copia del catalogo sarà consegnata in omaggio. La mostra sarà ospitata nel- Strada Castello di Mirafiori, 148/7 - 10135 Torino, dal 26 maggio al 9 giugno 2024. L'evento sarà inoltre pubblicizzato tramite i giornali del settore e rete televisiva locale. Durante l'esposizione la giuria esaminerà le opere e assegnerà i premi. I nomi dei giurati saranno resi noti il giorno della premiazione. Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile1° classificato:Mostra personale di 10 giorni. Spazio disponibile 60 metri lineari circa nel corso dell' anno 2024 + diploma d'onore e targa d'argento2° classificatoMostra personale di 10 giorni. Spazio disponibile 20 metri lineari circa nel corso dell' anno 2024 + Diploma d'onore e targa d'argento3° classificatoMostra personale di 10 giorni. Spazio disponibile 10 metri lineari circa nel corso dell' anno 2024 + Diploma d'onore e targa d'argento4° classificatoDiploma d'onore e targa d'argento5° classificatoDiploma d'onore e targa d'argento1° classificatoMostra personale di 10 giorni Spazio disponibile 30 metri lineari nel corso dell' anno 2024 + Diploma d'onore e targa d'argento.2° classificatoMostra personale di 10 giorni Spazio disponibile 15 metri lineari nel corso dell' anno 2024 + Diploma d'onore e targa d'argento.1° classificatoMostra personale di 10 giorni Spazio disponibile 30 metri lineari nel corso dell' anno 2024 + Diploma d'onore e targa d'argento.2° classificatoMostra personale di 10 giorni Spazio disponibile 15 metri lineari nel corso dell' anno 2024 + Diploma d'onore e targa d'argento.Oltre ai premi su esposti, vi saranno menzioni e segnalazioni. A tutti gli artisti selezionati verrà assegnato un attestato di partecipazione. Tutte le mostre saranno ospitate nella galleria del Centro Arte Città Amica.dalle ore 10.00, presso il Teatro Vittoria - Via Gramsci, 4, Torino, alla presenza della giuria e delle autorità cittadine. Tutti i partecipanti saranno avvisati, per lettera o telefonicamente. Gli artisti premiati dovranno ritirare il premio durante la cerimonia. Le opere premiate e il verbale della premiazione saranno divulgati sul sito www.artecittaamica.itLe opere potranno essere ritirate nella sede dell'Associazione a fine mostra o saranno rispedite, con relative spese a carico del destinatario. In rispetto alla legge n°675/96 si informa che i dati dei partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per il concorso. La consegna della scheda di adesione scaricabile anche dal sito www.artecittaamica.it o l'iscrizione tramite il sito web, ha valore di completa accettazione del presente regolamento. Il centrouserà tutti gli accorgimenti necessari alla sicurezza e conservazione delle opere in custodia, tuttavia non è responsabile per eventuali incidenti e/o furti delle opere. Gli artisti sono liberi di stipulare un'assicurazione, con una compagnia di loro fiducia. Gli artisti concedono all'organizzazione i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati per il premio di pittura ai fini di: realizzare il catalogo della mostra e pubblicizzare le opere sul sito web di Arte Città Amica.31 marzo 2024 le schede di adesione, unitamente alle foto delle opere dovranno pervenire presso il Centro Culturale "Arte Città Amica";15 aprile 2024 entro tale data gli autori selezionati saranno contattati per la consegna delle opere;30 aprile 2024 termine ultimo per la consegna delle opere selezionate;26 maggio 2024:ore 10.00, cerimonia di premiazione presso il Teatro Vittoria - Via Gramsci, 4, Torino;Ore 16,00 inaugurazione mostra nel Mausoleo della Bela Rosin - Strada Castello di Mirafiori, 148/7 Torino;9 giugno 2024: termine mostra.Il Direttivo del Centro Artistico Arte Città Amica tiene a sottolineare che cura con assoluta serietà lo sviluppo delle sue iniziative con l' unico obiettivo di promuovere l'ARTEInfo: Arte Città Amica - Via Rubiana, 15 - 10139 Torino - tel. 011 776 88 45 – cell. 3387664025E - mail: info@artecittaamica.it - Web: http://www.artecittaamica.it/