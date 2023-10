Vorrei essere immortale… e chi non vorrebbe esserlo?

Nuovo ed importante traguardo professionale per l'artista, che ha conseguito la terza laurea presso l'– Dipartimento di Arti Visive – Grafica D'Arte – Editoria Artistica. Al termine dell'anno accademico 2022-23 e delha discusso la tesi di laureasotto la direzione della relatrice,e della correlatriceTitolo provocatorio? A prima vista, forse sì, ma offre spunti di riflessione sui fenomeni in cui si manifesta la vita dell'essere umano.La vita ci insegna che le cose e le persone non sono immortali e che ad un certo punto smettono di esistere. L'arte in ogni sua forma è capace di rendere eterne le virtù degli uomini, poiché si fissa nella memoria e non si distrugge con il passare del tempo. Le generazioni future, ispirandosi a ciò che è stato lasciato, potranno custodire e tramandare i saperi e i valori più profondi.E' la prima spiegazione data dall'artistaa marginedella tesi che si distingue dalle altre anche per la copertina, originale ed unica, realizzata con l'elaborazione base di una stampa ottenuta con la gresgrafia. Una tecnica acquisita dalla stessa durante il corso di tecnologia dei materiali per la grafica, diretto dalla professoressa Mariangela Cassano, utilizzando anche le tecniche grafiche speciali.Nel corso della tesisono vari gli argomenti trattati: dalle scoperte dell'anatomia umana sino alle conoscenze attuali della genetica e della biologia molecolare; dalla conservazione dei corpi attraverso processi di mummificazione dell'antico Egitto, alla moderna plastinazione dei corpi ideata dal medico tedesco Gunther Von Hagens. Una esauriente ed approfondita raccolta di opinioni sul tema della vita e dell'esistenza dell'essere, con ipotesi: filosofiche, teologiche, religiose che si intersecano fino alle frontiere della moderna scienza. Il corpo visto come un involucro dalle parti anatomiche intercambiabili, che grazie alla tecnologia e all'ausilio di dispositivi e materiali sempre più sofisticati che sostituiscono e supportano anche degli organi interni, ne preservano la vita. Non mancano anche le scoperte nel campo dell'ingegneria genetica e delle crescenti possibilità di manipolare la vita umana e l'ecosistema, un equilibrio tra natura e vita, fino ad arrivare al ciclo infinito della vita.Come evidenzia l'artistanell'opera realizzata che comprende anche molte illustrazioni che raccontano una storia ispirata alla fiabaDelle volte il tempo ci concede tempo ed altre volte no, - aggiunge- ma tutto è minuziosamente calcolato come il parlare nella mia tesi della fiaba 'Il saggio malato' scritta e sceneggiata dama priva di illustrazioni che nelle mie mani oggi prende un'altra forma di condivisione, grazie anche alle esperienze maturate e agli strumenti che ho acquisito nel corso di questi anni, presso l'Accademia di Belle Arti di Bari. Il corso di Illustrazione scientifica diretto dalla professoressa Rosa Anna Pucciarelli, è stato molto formativo e lo consiglio a tutti gli studenti che amano il mondo delle illustrazioni grafiche e vogliono conoscere ed approfondire la Graphic Novel.L'ambientazione e i personaggi della Graphic Novel, - spiega- sono ispirati al popolo indiano e alle foto di Francesca Zanini, scattate durante il suo viaggio con il coniuge Nicola Dentamaro, nel West Bengala, nel 1999 in India. Nicola Dentamaro, attore, regista e drammaturgo, che partecipò alla intensa esperienza del teatro Origine a Bari durante gli anni 80', compagnia teatrale che rifondò successivamente negli anni 90' a Verona. Riconoscendo il bisogno di sperimentare di Nicola, sento che appoggerebbe questa mia scelta. Il teatro, la prosa, la pittura e la grafica sono discipline che attraverso i loro punti di contatto e la loro reciproca armonizzazione, creano un percorso ricco di ricerca scientifica, di fenomeni, di analisi concettuali, o mistiche, o realistiche o di fantasy, il tutto contribuendo a scoprire l'unità di fondo nell'odierno sapere. Un sapere che appare alla memoria e che va preservata per la sua continua suddivisione.Si può essere immortali - conclude- se alimentiamo i ricordi. Non essere più vivo fisicamente ma presente attraverso le memorie. Ciò che l'artista scomparso ha prodotto, congiuntamente ad altri elementi e percorsi di vita trattati in questa tesi, prefissano l'obiettivo di rendere immortale il ricordo attraverso un lavoro artistico a più mani, perché l'eccezionalità non risiede propriamente nella sua opera, ma nel ricordo custodito e nel senso profondo della vita. Essere diversamente vivo e immortale.Emozionata e commossache a breve farà conoscere i suoi prossimi impegni artistici, dedica la tesia tutti coloro che lottano per la vita, e a chi la vita è scivolata via e non c'è più come, una donna, madre e moglie che ha saputo trasformare il suo dolore in forza e coraggio per la sua lotta contro il cancro e anche il compianto artista puglieseche un giorno si ammalò di un male incurabile che lo portò, a soli 59 anni, alla morte sopraggiunta nel 2015.L'amore per la cultura e per l'arte in tutte le sue forme e tecniche l'ha spinta a raggiungere quest'altro traguardo premiato con il massimo dei voti e la lode.