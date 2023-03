In memoria di Elvira De Stefano

Mentre si organizzano le iniziative per ricordare la memoria dila giovane mamma di Solofra, in provincia di Avellino, deceduta dopo aver combattuto una lunga battaglia contro il cancro, l'artista puglieseha comunicato di aver ultimato l'opera del ritratto della compianta. «Quando mi hanno chiesto di realizzare l'emozione non mi permetteva di dipingerla. Non era giunto il momento o forse io non ero pronta.» Esordisce così l'artistanella presentazione dell'opera realizzata:« A distanza di anni, sono accaduti alcuni avvenimenti che mi hanno resa più sensibile e predisposta per il compito che mi era stato richiesto.grazie ai social e tutto ciò che la rete ci offre ho potuto leggere di lei, sentirla e cogliere la sua essenza. Non essere più vivo fisicamente ma presente attraverso le memorie, credo che la sua raffigurazione nella mia opera pittorica, rappresenti il suo ricordo e la vera eccezionalità è che si può essere immortali se alimentiamo i ricordi.»Poi, l'artista pugliese entra nei dettagli ispiratori dell'opera dedicata ad «che anche durante la sua malattia seppe trasformare il suo dolore in emozioni di speranza ed aiuto verso il prossimo. Il tempo delle volte sembra che non passi mai ed altre volte scorre troppo velocemente, sono passati ormai circa 7 anni dalla sua scomparsa ma il ricordo continua a vivere nelle menti di chi la conosceva. All'di Solofra, ODV nata con lo scopo, tra gli altri, di assicurare la prevenzione di patologie anche tumorali, tra ottobre e novembre, a cadenza annuale, organizzano uned altri eventi come la "o "per divulgare la prevenzione e la promozione della salute come "che rientra nell'ambito di un progetto riabilitativo di gruppo.»«Prepararsi a morire - prosegue- spesso significa porre fine al lavoro di una vita, parlare sinceramente con familiari e amici e accettare l'inevitabile e dare spazio alle questioni di carattere spirituale e religioso che rivestono grande importanza in questa fase di ricerca, speranza e accettazione. Solleviamo tanti interrogativi sulla natura della morte e sul significato della vita e sui motivi della sofferenza e della morte, ma non ci sono appaganti risposte a questi interrogativi. Alcune riflessioni sul passaggio dalla vita alla vita dopo la morte, sono state descritte dalla psichiatra svizzera, uno dei primi medici a interessarsi al tema della morte, e pensare che forse. La sua teoria si basa sulQueste fasi sono generalmente vissute in ordine approssimativamente sequenziali, ma possono anche manifestarsi in qualsiasi ordine. Il malato in fase dipuò agire, parlare o pensare come se non stesse per morire.è motivato dalla paura di perdere il controllo, di separarsi dai propri cari, dall'incertezza del futuro e dalla sofferenza. Parlare con un medico o un altro operatore sanitario può aiutare il malato terminale a comprendere che è in grado di mantenere il controllo e contare su una possibile serenità grazie all'affetto dei propri cari. Lapuò esprimere la sensazione di aver subito un'ingiustizia:Con il, si avvia un ragionamento con la morte, ossia tenta di guadagnare tempo. Quando si rende conto che tali espedienti sono inutili, può subentrare la, talvolta definita come confronto con l'inevitabile, può giungere dopo discussioni con familiari, amici e propri cari. Il tema della morte è difficile da affrontare e comporta molte variazioni dell'umore anche per chi subisce la perdita, mentre le questioni irrisolte donano spazio e riparo alle relazioni rovinate, per contribuire al raggiungimento di un profondo senso di pace. Alcuni uomini di scienza, asseriscono cheil chimico e biologo, fu il primo a scoprire la legge universale secondo la quale la materia non si crea né si distrugge, ma si trasforma.»Per questo, neldell'artista puglieseè stata ritrattacon una farfalla raffigurata per metà che diventa tutt'uno con il ritratto della stessa, «una metafora visiva, -conclude l'- simbolo di trasformazione, di fragilità ma anche di forza.scriveva che gli occhi sono capaci di guardare ma non bastano per vedere, si vede con la mente e non con l'occhio, einvece diceva che si vede bene ma solo con il cuore.» Un'altra opera eseguita con il cuore e l'anima da, artista poliedrica con la sua innata passione per la pittura cheDopo gli studi al Liceo Artistico e all'Accademia di Belle Arti di Bari conclusi con lodevoli voti, decide di seguire vari percorsi di perfezionamento, tra cui la certificazione professionale in arti grafiche, la specialistica nel settore dei beni culturali e il diploma di II livello in decorazione per l'architettura e l'ambiente. Riceve premi, riconoscimenti, diversi testi critici e articoli presenti anche sui quotidiani, riviste d'arte e anche scientifiche. Numerose sono le partecipazioni a mostre d'arte Nazionali: in musei, castelli, siti archeologici e location prestigiose. Ed Internazionali: in Francia, Grecia, Inghilterra e oltre oceano in un'esposizione personale all'interno della fiera Internazionale dei gioielli- Las Vegas (USA). La partecipazione alle attività artistiche e culturali consentono all'artistadi conoscere personaggi dello spettacolo, scienza, medicina e grandi uomini della storia contemporanea a cui fa dono, grazie alla sua generosità e soprattutto alla bellezza delle sue opere.