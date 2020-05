Un nuovo inizio per il Museo dei Vescovi

Dopo un periodo di chiusura forzato, durato oltre due mesi per via dell'emergenza sanitaria Covid-19,ilha riaperto ufficialmente al pubblico, per ora nei fine settimana. Tanta l'emozione da parte dei curatori, della direzione e della cooperativa di gestioneche hanno potuto finalmente riaprire i possenti portoni del centralissimo"Abbiamo voluto riaprire il prima possibile i portoni di palazzo Minerva, dopo un'accurata valutazione dei metodi e dei protocolli sanitari, studiati dai curatori ed approvati dalla direzione, proprio per ricominciare e per dare un segnale forte di esserci e di poter continuare ad essere una realtà a servizio della comunità" Ha dichiarato soddisfattoDirettore del Museo. In effetti, ilè ormai divenuto nel corso di sette anni, una realtà culturale che ha offerto moltissime occasioni di approfondimento sia culturale che sociale, un punto di riferimento per molte tipologie di visitatori, persino dei più piccoli. Con il suo sistema di alternanze di mostre e di contenuti, dai curatori definitoquesta struttura ha continuato a produrre mostre ed eventi, raggiungendo in sette anni la ragguardevole cifra di oltre duecento appuntamenti. Nei suoisi dispiega tuttadalle epoche più antiche sino al XIX secolo, attraverso un percorso che è archeologico, antiquario, espositivo, etnografico e molto altro di più. Gli argomenti sono tanti, così come la voglia da parte dei curatori di proporre del nuovo che è al vaglio.L'emergenza sanitaria ha annullato tantissime prenotazioni ed eventi che erano in preparazione per aprile e maggio, ma non ha cancellato assolutamente la voglia di fare da parte di chi lo gestisce e lo dirige. Tra gli eventi saltati anche l'esposizione di uno straordinario disegno delche si spera possa ritornare in esposizione, visto che il 2020 è l'anno che celebra i 500 anni dalla sua scomparsa. Per questo obiettivo i curatori sono nuovamente al lavoro per ricostruire il perduto. Ma non solo. Grazie agli importanti patrocini conil Museo sta per cambiare nuovamente veste: nuove pannellature, un desk di accesso che fungerà anche da punto informazioni, una nuova veste grafica per i social e ovviamente nuovi contenuti realizzati dalla OmniArte.it. E' già in corso il riallestimento della sala bizantina, dedicata al più grande personaggio di VI secolo,, fautore dell'ultimo grande periodo di splendore per la storia di Canosa. Nella sala nuovi pezzi, reperti, monete auree, nuova collocazione dei modelli ricostruttivi ed un occhio di attenzione particolare per l'esperienza sensoriale. Approfondimenti in corso anche per la sala normanna, realizzata durante la Settimana della Cultura di Confindustria nel 2018 e un nuovo progetto espositivo nel Salone della Musica che, sino ad ora continua ad ospitare l'esposizione di successoIndiscrezioni parlano di qualcosa che abbia a che fare con la moda tra fine ottocento e primi novecento, tra abiti antichi, gioielli, ritratti, fotografie, disegni di artisti famosi e molto altro di più. Per aprire al pubblico, la gestione ha partecipato ad un corso di approfondimento e ottenuto un importante. "Il nostro è un lavoro complesso e sospeso tra esigenza e voglia di fruibilità e sicurezza. Dopo l'obbligo a misurare il gas radon, come legge prevede, fare in modo che ci siano 24 gradi costanti nelle sale, areare e proteggere le pregevoli opere d'arte da qualsiasi agente negativo, si aggiunge il protocollo sanitario anti Covid-19 per fare in modo che i nostri visitatori siano spinti a tornare con fiducia e serenità. L'unico ostacolo che intravediamo è che ciò che abbiamo vissuto, continui a manifestarsi sotto forma di timore. Attendiamo quindi speranzosi la riapertura dei confini regionali, anche se sappiamo che ci vorrà tempo. La nostra categoria è stata fortemente trascurata. Ancora oggi non si vedono proposte e soluzioni concrete" dicepresidente della Cooperativa di gestione e curatore del Museo. Tuttavia non si abbattono, garantiscono i curatori e si preparano fiduciosi in un ritorno progressivo del pubblico e dei piccoli. Infatti a breve saranno lanciati nuovi laboratori didattici in tutta sicurezza. Ilaprirà nei prossimi giorni, nei week end, ma anche in alcuni giorni della settimana, come ad esempio il. Per informazioni contattare l'utenza telefonicao il profiloin continuo aggiornamento