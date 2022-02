Suor Christine Mweteise incontra gli studenti  

Si terrà alledi, presso l'auditorium dell'ia Luigi Settembrini n. 160, la presentazione del protocollo di intesa tra lo stesso istituto superiore e lain ordine alla formazione della suora missionaria rientrante nel progetto Hic Sum, promosso dalla Fondazione Spazio Spadoni.per la divulgazione dell'esperienza di misericordia e generare sviluppo reti tra Confraternite di Misericordia, ma anche tra altre organizzazioni che si riconoscono nel valore spirituale dell'azione di solidarietà e sociale, nonchè Congregazioni religiose nei paesi poveri della Terra. Ventisette sono le Misericordie d'Italia che hanno aderito al progetto, tra le quali quella di Canosa che ospita dallo scorso gennaio e per oltre un semestre a seguire,Grazie alla disponibilità di due panettieri locali, sta apprendendo quanto a lei utile per preparare il pane e prodotti da forno, mentre con la disponibilità di un atelier, sta apprendendo conoscenze di sartoria; imparare quanto di utile da trasmettere ad altre persone per migliorare la vita.Il Governatore della Misericordia di Canosapresenterà il progetto e gli obiettivi prefissi, mentre la Dirigente dell'IISS Einaudi, professoressaporterà a conoscenza le opportunità di crescita ed apprendimento messe a disposizione daAll'incontro saranno presenti anche le Autorità Civili, nonché i rappresentanti delle associazioni locali poiché è interesse della Misericordia, non solo far conoscere il progetto ma anche ricevere eventuali disponibilità a formare la religiosa con qualsiasi altra conoscenza.