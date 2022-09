Cordoglio e vicinanza alla popolazione delle Marche

«Quanto sta accadendo in queste ore nelle Marche è di una drammaticità atroce. Sono immagini, queste, che resteranno a lungo nella nostra memoria e che ci impongono a riflettere su quanto fondamentale sia rafforzare l'impegno relativamente al contrasto dei cambiamenti climatici.I danni materiali arrecati dall'alluvione sono sotto gli occhi di tutti: il mio pensiero va alle persone scomparse e alle loro famiglie, a cui esprimo cordoglio e vicinanza». E' il post del sindaco di Canosa di Pugliasu Facebook: «Nella serata di ieri, inoltre,A loro va la mia gratitudine perché quotidianamente si mettono a disposizione della comunità e di quelle che sono le emergenze a livello nazionale in maniera disinteressata. L' opera di volontariato da loro prestata non può che essere d'esempio per tutti noi: del resto, dopo amare, il verbo aiutare è uno dei più belli in assoluto».