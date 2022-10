Misericordia Canosa: Al via il progetto “Il laboratorio delle Generazioni”

E' partito il progetto promosso dallache mette a confronto due generazioni; quelle dei nonni e dei nipoti. I bambini vivono giornalmente la presenza dei nonni che, questa società, rilega il più delle volte ad essere baby sitter o accudenti, quando i bambini sono ammalati oppure a causa di una rinnovata frenesia nella quotidianità dei genitori giovani adulti in età da lavoro. In molti casi i bambini non possono giocare con i loro nonni perché questi ultimi sono ancora dei lavoratori per la nostra società e la funzione del nonno è mutata nella società attuale; il nonno spesso è un attivo sostenitore delle nuove famiglie sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di gestione dei tempi della famiglia.Altra faccia della medaglia sono i nonni che non sono dei veri nonni ma che hanno ancora molto da dare dal punto di vista relazionale e di trasmissione della memoria e del recupero del passato. Purtroppo non hanno nipoti, oppure sono lontani dalle loro famiglie e vivono una condizione di disagio e isolamento emotivo molto preoccupante. Per entrambe queste categorie di persone anziane, la pandemia ha acuito il fenomeno di allontanamento dai più giovani e dall'interazione sociale in genere, aumentando la distanza sociale con la cittadinanza attiva. Ciò ha reso più difficile lo splendido apporto che queste persone possono dare ai giovani. Ilinterviene proprio su questa criticità.L'incontro è occasione per scambiare esperienze, scoprire il nuovo, esplorare, scambiarsi sguardi, sorrisi e gesti, e insieme creare relazioni. Scopo di questo progetto è attivare dei Laboratori Intergenerazionali tra bambini ed anziani e sostenere eventi che possano sviluppare capacità e conoscenze, favorendo lo sviluppo dell'intelligenza pro-sociale stimolando il dialogo interculturale e intergenerazionale, formando i nostri bambini verso quei sentimenti altruistici che sono in grado di innescare i processi di reciprocità.a cui prenderanno parte quattro gruppi di venti destinatari ciascuno, tra giovani e meno giovani. Ci saranno laboratori di panificazione, olivicoltura, attività teatrali, informatica, orto&botanica e archeologia. Grande attenzione dal mondo imprenditoriale canosino che ha risposto positivamente all'invito di collaborazione proposto danumerose, infatti, sono le aziende che offriranno supporto logistico, risorse umane e strumentali, per l'erogazione dei laboratori. Il progetto è stato redatto con il supporto dellama anche delche ha manifestato grande sensibilità, cofinanziando il progetto e figurando come partner di progetto.