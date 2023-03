Canosa: Il Laboratorio delle generazioni

Il Laboratorio delle generazioni" Questo è il titolo del progetto curato dallae finanziato a valere sul bando regionaleche ha promosso la presentazione di progetti in grado di sviluppare le politiche di welfare e la coesione sociale sul territorio. Nello specifico il progetto riguarda lo svolgimento di laboratori intergenerazionali, la cui partecipazione è gratuita, e riguarderanno attività ludico didattiche, come teatro, cucina, botanica, informatica in cui giovani e meno giovani frequentano insieme, a stretto contatto, scambiandosi conoscenze e legandosi in rapporti di cordialità e crescita comune. Per adesioni e informazioni, si può contattare l'utenza telefonicaoppure inviando una mail all'indirizzo canosapuglia@misericordie.org . Ulteriori informazioni sul sito dalla Misericordia di Canosa.