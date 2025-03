Spazi comunali e democrazia

Garantire gli spazi comunali alle organizzazioni politiche è una questione di democrazia. Per questo iavviano un tavolo regionale chiamato, con diramazioni provinciali, per analizzare i regolamenti comunali e proporre modifiche che consentano alle realtà politiche di avere luoghi in cui potresti incontrare, discutere e promuovere dibattito pubblico su tematiche di interesse generale. L'iniziativa, che si articolerà attraverso tavoli di lavoro provinciali, viene messa in campo per superare ostacoli burocratici, finanziari e regolamentari che spesso impediscono alle forze politiche di usufruire di spazi pubblici. Un problema che riguarda la partecipazione della collettività alle iniziative politiche minando la vitalità della democrazia. "In molte città, le organizzazione politiche giovanili si trovano senza spazi mentre locali comunali restano vuoti o vengono concessi con criteri bislacchi. Questo ostacola la partecipazione e allontana le nuove generazioni dalla vita politica" - dichiaraSegretaria Regionale dei Giovani Democratici di Puglia. Il percorso che si avvia oggi ha l'obiettivo di garantire a chi vuole fare politica la possibilità di farlo. Senza barriere e senza ostacoli ingiustificati. Nei prossimi giorni, il lavoro sui regolamenti comunali servirà a costruire proposte mirate da portare alle amministrazioni comunali. I Giovani Democratici invitano tutte le realtà giovanili interessate a partecipare al tavolo di confronto. La politica deve essere accessibile a tutti, non un lusso di pochi.