Semplificazione burocratica in materia di occupazione suolo pubblico

Importanti novità normative e disposizioni urgenti stanno per essere introdotte dal cosiddettocon la conversione in Legge del D.L. n. 228 del 30.12.2021(si attende solo la pubblicazione in G.U.) sul versante dellaTra le molte novità interessanti il settore Commercio e Turismo assume particolare rilevanza quanto previsto dall'art. 3 – quinquies in materia di occupazione suolo pubblico per il commercio ambulante e, soprattutto per i pubblici esercizi relativamente alle(e non più solo fino al 31 marzo) le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e/o di ampliamento delle superfici già concesse, sono sempre da presentarsi in via telematica all'ufficio competente (in genere S.U.A.P.) del Comune,allegandovi la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al D.P.R. n. 160/2010.Inoltre, "… la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei Pubblici Esercizi (L. 287/91), di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di somministrazione esercitata, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice dei beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004);Il contenuto di tali disposizioni viene finalmente incontro alle esigenze delle nostre categorie commerciali per le quali lasta conducendo da anni, coinvolgendo anche i suoi livelli regionali e la stessa Regione Puglia (ascoltata in audizione alcuni anni orsono dall'allora Presidente di Commissione dott. Pentassuglia), un contraddittorio con le Istituzioni comunali ed i suoi Uffici, oltre che la Provincia, la stessa Soprintendenza di competenza fino ad arrivare alla Prefettura B.A.T., tramite l'intervento autorevole di S.E. il dottor Valiante (che non ci stancheremo mai di ringraziare), il quale, recependo "le nostre osservazioni critiche e richieste di aiuto nella formulazione di modifiche ed integrazioni costruttive agli usuali Regolamenti Tecnici sulla materia applicati dai Comuni, ha motivato, lo scorso anno, la costituzione di un Tavolo Tecnico di lavoro presso la Prefettura, cui partecipano professionisti nominati dalle Associazioni di Categoria Confesercenti e Confcommercio e i rappresentanti della Soprintendenza Regionale e Provinciale di Foggia, coordinati da un rappresentante della Prefettura".in bozza, composti da una parte di carattere generale ed una, specialistica per ogni Comune di cui trattasi da discutere al termine del lavoro effettuato in una seduta plenaria con i Sindaci ed i rappresentanti sindacali delle categorie commerciali interessate. E' dunque evidente la soddisfazione, anche personale, espressa dal direttore di Confesercenti Provinciale B.A.T., dottor Landriscina, nell'."L'auspicio che, anche dopo il 30 Giugno, si passi ad applicare tali interpretazioni in ambiti normativi definitivi veri e propri che possano finalmente porre fine allanel regolare e legittimo esercizio d'impresa. Dio solo sa quanto sarebbe opportuno avvenisse in un periodo storico criticissimo per lo sviluppo di un settore imprescindibile per il Turismo Italiano, della nostra Provincia in particolare. In ogni caso, sottolinea il direttore, l'emendamento approvato in sede di conversione, ha colto solo una parte delle"Non è stata accolta, infatti, una ulteriore nostra. richiesta, di prorogare anche l'esonero dal canone per l'occupazione del suolo pubblico fino a fine giugno 2022. A tal proposito cercheremo di coinvolgere i Sindaci del territorio, auspichiamo ancora con l'intervento del Prefetto, dottor Valiante,attualmente in preparazione per l'approvazione".