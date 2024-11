Verso un nuovo modo di intendere i saldi

"""Anche il nostro lavoro, unitamente a quello degli altri provinciali, di FISMO Confesercenti prov.le B.A.T. non è stato vano. Possiamo dire a gran voce di aver fatto un piccolo, ma importante,E' giunta, infatti, finalmente in Parlamento la proposta di modifica dei saldi di Fismo Confesercenti Nazionale e di tutti i piccoli esercenti Moda rappresentati. Un successo (si auspica definitivo, nel caso in cui venisse accolto) solo nostro, di Fismo Confesercenti (Federazione Italiana Settore Moda), e soprattutto di chi ci ha creduto ed è venuto a Roma con noi ad incontrare il viceministro al Made in Italy Valentino Valentini. Mi riferisco adi Edward Donna di Trani, che ringrazio, e che tanto si è spesa, insieme al sottoscritto ed al Presidente Regionale e Nazionale F.I.S.MO. e regionale Confesercenti,per illustrare al meglio eUna proposta, la nostra, che è solo un contributo ed un primo passopena la loro cancellazione dal mercato. Un lavoro, quello della Confesercenti prov.le B.A.T., partito con la creazione del gruppo whatsapp FISMOBAT e con iniziative di settore, oltre alla partecipazione di una delegazione di esercenti BAT con i colleghi pugliesi al convegno FISMO svoltosi a Roma il 22 novembre 2023.per aver portato le nostre istanze in parlamento, presentando una interrogazione scritta al Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Si chiede un necessario e urgentecosì come suggerito dalla nostra categoria FISMO Confesercenti nel Tavolo di Coord. Tecnico della Commissione Sviluppo Economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Le vendite promozionali possono realmente rappresentare una opportunità economica per le imprese del commercio, ma in un regime di concorrenza leale e di protezione delle micro piccole imprese che sono un tessuto imprenditoriale vitale delle nostre Città e che rischiano di scomparire. Partecipare è fondamentale perché come sempre è l'unione che fa la forza""" Dott.direttore Confesercenti Prov.le BAT e coordinatore regionale Assoturismo Puglia