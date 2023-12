“Grandi sapori” di Mimmo Fuggetto, attività storica e di tradizione

didettotitolare dell'esercizio di vicinato di alimentari al dettaglio in via Aurelio Saffi n.1 a Canosa di Puglia sarà premiato a Foggia in quanto la sua attività è stata riconosciuta storica e di tradizione. La Regione Puglia riconosce negozi, locali e botteghe storiche caratterizzate dalla continuità nel tempo, per almeno 30 anni, della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta. Dal marzo 1991,(57 anni) esercita l'attività di commercio al dettaglio di alimentari, proponendo anche prodotti tipici del territorio e specialità culinarie della tradizione. Dopo il lavoro certosino delcon sede a Trani che ha istruito le pratiche per il riconoscimento di numerose attività storiche, la Regione Puglia-Assessorato allo Sviluppo Economico ha deciso data e location delle premiazioni.allenell'dell'si terrà la cerimonia di consegna dei riconoscimenti allecaratterizzate da almeno 30 e 40 anni di attività. A ritirare gli attestati saranno i rappresentanti delle aziende della provincia di Barletta Andria Trani sia quelle di Foggia. Confesercenti Provinciale BAT provvederà ad organizzare a Trani, in collaborazione con il Comune,la cui istruttoria è stata curata dal Cat Confesercenti Provinciale BAT. Già lo scorso 12 ottobre a Bari, alla Fiera del Levante, altre due aziende storiche sono state premiate per i 70 di attività. Intanto, è stato reso noto l'elenco delle aziende della provincia Barletta Andria Trani che riceveranno il riconoscimento:ANDRIA - Vincenzo LeonettiBARLETTA - BorgiacMARGHERITA DI SAVOIA - Bar FiammaTRANI - Calzaturificio Barracchia, Cartolibreria Rizzi, Cornici d'Arte Matteo Tedeschi, Edicola Ulisse, Edward, Ferramenta Di Ruvo, Franca Greco 1971, La Fiorente, Le Voyage, Mirella, Ninuccio Confezioni Edward dal 1976, Panificio Sant'Antonio, Profumeria Piccinni, Zitoli Fotografi da generazioni.