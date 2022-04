Saggio Musikeria: emozioni allo stato puro

Non ha tradito le attese il primo saggio musicale dell'anno organizzato e promosso dalladiche è stato spalmato in quattro giorni pressodedicati alla musica live che ha visto il ritorno degli allievi e dei maestri a suonare e cantare davanti al pubblico. Performances individuali di buon livello dei giovani musicisti al loro strumento che hanno proposto brani al pianoforte, alla chitarra classica, alla chitarra moderna, al violino, batteria, al basso elettrico e quelle vocali. """Immaginavo già da giorni prima come doveva essere il saggio e mi sentivo emozionata! Sul palco invece mi sentivo tranquilla perché mi ero preparata e poi mi sentivo sicura perché c'era la mia Maestra.""" E' quanto dichiarato da un'allieva di canto di 8 anni a margine dell'esibizione""" Non da meno, un'allieva di violino di 10 anni: """Per me è stato bellissimo partecipare, mi sono fatta valere! Mi sono emozionata quando ho ricevuto gli applausi; ci vuole molto lavoro per ottenere dei risultati. Continuerò a studiare e la prossima volta suonerò anche meglio. Promesso a me stessa come dice la mia Maestra!""" Al saggio musicale che è stato presentato dahanno partecipato gli allievi dei maestri:(v"""Immaginavo già da giorni prima come doveva essere il saggio e mi sentivo emozionata! Sul palco invece mi sentivo tranquilla perché mi ero preparata e poi mi sentivo sicura perché c'era la mia Maestra.""" Ha riferito un'allieva di canto di 8 anni a, impegnata dietro le quinte del saggio musicale che ha annotato anche quanto detto da un allievo dodicenne al termine dell'esibizione al pianoforte: """Appena sono entrato in sala, ero nervoso e avevo paura di esibirmi, mi tremavano le mani mentre inizio a suonare il pianoforte. L'emozione mi ha giocato uno scherzo ma il Maestro Marco mi ha detto che non è stato un errore, si è solo sentito che ero emozionato.""" Sulla stessa onda emozionale un' altro allievo di pianoforte di otto anni : """Quando mi sono seduta al piano ero impaurita ma anche felice perché alla fine ho suonato benissimo e tutti mi hanno applaudito. È stata una bellissima esperienza e spero di esibirmi presto per dimostrare i risultati del mio impegno futuro."""Il ritorno alla musica dal vivo ha permesso di vivere una : """Bellissima esperienza, trascorsa divertendoci e conoscendo altre persone che suonavano uno strumento diverso dal mio.""" Ha detto un'allieva di violino di 12 anni, mentre un allievo di basso di 16 anni :"""Amo la musica e adoro suonare. In questi ultimi anni un po' complicati,la musica mi ha fatto compagnia e mi ha dato la carica per affrontarli. Ringrazio la mia scuola di musica"Musikeria",il mio Maestro Paolo ed i miei genitori perché mi permettono di esplorare questo mondo in cui mi diverto e sogno.""""Una dichiarazione appassionata quella dell'allieva 15enne:"""Suono la chitarra acustica con il Maestro Lucio. È stata la prima volta che mi sono esibita : il mio stato d'animo era un mix di tensione, gioia e paura di sbagliare qualcosa. La mia passione per la chitarra è nata ad un campo scuola in cui l'ho vista suonare. Nel giro di pochi mesi , studiando e preparandomi ho suonato sul palco con una spettacolare band di Maestri! Spero di imparare sempre più ed approfitto per ringraziare tutto lo staff Musikeria per questa meravigliosa opportunità."""Le emozioni live le racconta un 17enne allievo di chitarra: """"Per me salire sul palco è diventata una necessità,una sfida con sé stessi dalla quale si può uscire solo come vincitori dando libero arbitrio al cuore e sognando in grande.""" Come un'allieva tra le più piccole di appena 6 anni al pianoforte:" ""Suonare per la prima volta davanti a tanta gente è stato indimenticabile. Avevo tanta ansia ma quando ho cominciato a suonare è stato divertente."""Nella kermesse musicale si sono esibiti 90 allievi che accomunati dalla stessa passione hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione che ha offerto un programma ricco e variegato: """Il saggio lo aspettavo con ansia ma una volta lì mi sono sentito tranquillo perché sapevo quello che dovevo fare. Il Maestro Attanasio mi mette sicurezza.""" Ha detto l'allievo dodicenne di batteria rivolgendosi al titolare della"""Durante le prove della classe di batteria mi sentivo sicuro ed emozionato ma quando ero seduto ad aspettare il mio turno mi tremavano le gambe sul palco mi sentivo teso ma quando ho iniziato a suonare con i maestri ero felicissimo""" L'allievo entusiasta di 8 anni di batteria che ha ringraziato i maestri per questa esibizione davanti al pubblico, un opportunità di formazione e crescita, di confronto e di partecipazione insieme a professionisti della musica per ricevere un feedback costruttivo e di qualità.