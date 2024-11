Canosa: Presentazione "DISTANTI. Scatti e frammenti di spiritualità in tempo di Covid"

Terzo appuntamento con la rassegna di letteratura indipendente dal titoloa cura disotto l'egida delche si terràdiInterverranno:autori del libro intitolatoEdizioni VivereIn con la prefazione di S.E.R.Trattasi di un progetto fotografico scaturito dalla spontanea necessità di abbracciare l'umanità costretta all'isolamento per la pandemia, guardarla attraverso l'umile e discreta profondità di un obiettivo fotografico, ascoltarla ed accoglierla mediante l'elaborazione di pensieri, riflessioni ed interrogativi esistenziali che hanno accomunato milioni di individui in tutto il mondo. Un percorso di riflessione sulla condizione umana in tempo di Covid, dietro la guida credibile e silenziosa di scatti di vita vissuta e delle emozioni che essi suscitano in ciascuno, a seconda del proprio sostrato interiore. A chiunque desidererà sperimentare questo breve viaggio dell'anima, l'invito e l'augurio degli autori è quello di leggere ciascuna fotografia con atteggiamento meditativo e contemplativo, lasciandosi accompagnare dalle riflessioni testuali offerte, ponendosi nella prospettiva di fare memoria di un tempo che è stato e che possa non tornare più, di un accadimento che ha lasciato lutti inconsolabili, ferite profonde ed ancora visibili, ma dal quale abbiamo anche appreso preziosi insegnamenti di vita.L'autriceconseguita la laurea in Giurisprudenza con tesi in Diritto canonico penale si è abilitata alla professione di avvocato. Appassionata di scrittura, profonde il proprio impegno personale e professionale di avvocato e docente, rivolgendosi in particolare al mondo dei diritti della famiglia, delle presone disabili e minorenni, con particolare attenzione alla realtà dei giovani.Dopo la laurea magistrale in Giurisprudenza, l'autoreha esercitato la professione di consulente legale, appassionandosi alle vicende storiche e quotidiane del Paese, provando a tracciarne i contorni mediante la fotografia e la scrittura. Fotografo di reportage, cultore del giornalismo, predilige immergersi in realtà e luoghi nuovi, ove dar vita a scambi di culture, di usi e tradizioni, approfondire stili di vita, documentandone gli aspetti attraverso le sue lenti fotografiche. E' articolista per Secret Village, di cui cura contenuti e fotografia.Nel corso della presentazioneche avrà luogo presso i nuoviall'interno deldisaranno esposti alcuni degli scatti contenuti nel libro. Ingresso libero sino a limite capienza.