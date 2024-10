La musica per "La libertà" di Anna Di Chio

A suon di musica e che musica per l'esordio della rassegna di letteratura indipendente dal titoloa cura disotto l'egida del Comune di Canosa di Puglia che ha avuto luogo presso i nuovi laboratoriall'interno del, nella serata di domenica scorsa. Ad inaugurare la rassegna hanno preso parte: l'assessore alla culturaper i saluti istituzionali;per gli onori di casa; la book bloggerche ha dialogato con la dottoressaautrice del romanzoper. "Giulio ha perso il lavoro e ha dovuto adattarsi alla vita casalinga mentre sua moglie Antonia va ogni giorno a lavorare e gli organizza le giornate. Una mattina incontra Claudia, che ha un vivaio e gli offre di occuparsi delle piante lavorando al suo fianco. Giulio e la donna s'innamorano e vivono i loro sentimenti in segreto. L'improvvisa malattia di Antonia cambia il corso della storia fra i due amanti" Questa in breve la trama del romanzodiche fruisce della prefazione die della copertina d, con " il jazz, linguaggio internazionale, che rappresenta la libertà, a causa delle sue radici nella schiavitù. Il jazz insegna a vivere il momento e a rispettare il prossimo, perché quando i musicisti si riuniscono per suonare devono imparare a seguire ciò che fa l'altro. Una lezione di vita". Il romanzoè scritto "con stile semplice e fluido" dall'autrice che "ci racconta una storia verosimile che può trovare riscontro in molti contesti socio-culturali reali .In poche pagine riassume il valore della libertà e del senso della vita soltanto attraverso tre personaggi :Giulio, Antonia, Claudia, dalle molteplici interpretazioni nell'ambito di più e differenti profili, dallo psicologico, all'antropologico al filosofico." Dalla prefazione della scrittrice-editor, mentre,ha affermato "per comprendere meglio il significato di questo romanzo basta pensare a quanto possa essere importante vivere nella verità dei propri sentimenti. Un viaggio verso la propria consapevolezza, abbattendo il muro della comfort-zone quotidiana", invitando al contempo, a leggere, con attenzione e fino in fondo, il romanzodiche è anche in vendita on- line. Da più parti un plauso alla scrittriceed ai musicisti:(alla batteria),(basso elettrico) ed(al sassofono) che hanno firmato la colonna sonora del primo incontro della rassegnaper arricchire la proposta culturale e artistica della stagione, attraverso un binomio molto gradito ed apprezzato dal pubblico con gli applausi ed i consensi unanimi.Riproduzione@riservata