Anna Di Chio alla rassegna “Letture d’autunno” di Musikeria

Cresce l'attesa per l'esordio della rassegna di letteratura indipendente dal titoloa cura disotto l'egida del Comune di Canosa di Puglia. Ad inaugurare la rassegna interverranno: la dottoressa, autrice del romanzo; la book bloggerin veste di moderatrice; l'assessore alla culturaper i saluti istituzionali.è l'ultimo lavoro letterario perdiche da agosto scorso è in commercio on line. Mentre, nel precedente """romanzo 'il leitmotiv era la musica classica, che forniva un sottofondo musicale alla storia che stavo raccontando, stavolta, conho voluto cambiare sfondo, passando al jazz, un genere che trovo tanto complesso quanto affascinante.""" Esordisce così, l'autricenelle anticipazioni sulla presentazione del romanzo dove: "" il protagonista è un appassionato di musica jazz, che coltiva la sua passione in modo discreto, sottotono, come cosa preziosa da custodire per sé. Giulio insegue la libertà come fosse una chimera, un sogno irraggiungibile, qualcosa che desidera fortemente ma di cui ha enorme paura, qualcosa che teme di non saper gestire, di non esserne mai degno né all' altezza. Vi invito a leggere questo nuovo breve romanzo, spero vi piaccia!""" Il romanzoche fruisce della prefazione die della copertina diseguepresentato daal Salone Internazionale del Libro nell'ambito "La Musica come Arte terapeutica. Autori a confronto" che ha avuto luogo a Torino lo scorso maggio. L'autriceha anche al suo attivo due libri di poesie:nel 2020 per Aletti Editore enel 2021 per Atile Edizione. Il primo incontro culturale della rassegnache avrà inizio alledi, si terrà presso i nuoviall'interno deldiL'ingresso è libero.Riproduzione@riservata