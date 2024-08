Anna Murante e "La vita contromano"

Emozioni e commozione nel corso della presentazione del libropercon la partecipazione dell'autriceche ha avuto luogo ainnella serata dello scorsocon gli interventi dell'assessore alla culturae del presidente della Pro Loco UNPLI CanosaIl pubblico delle grandi occasioni per l'incontro culturale organizzato nell'ambito del programmaa cura dellae sotto l'egidaper gli eventi dell'Le sedie non sono bastate per ascoltare da vicino la canosinache ha dialogato con la book bloggerbrava come suo solito, con un linguaggio informale e accessibile a tutti nell'esporre i dettagli del librodiconesperto di giornalismo costruttivo e positivo."""Un libro per esorcizzare una grave perdita, quella del proprio figlio""". - Ha dichiaratoa margine della serata dove: """La scrittura per affrontare un dolore così forte può essere catartica come lo è ripercorrere con una lente positiva, tutto il proprio percorso di vita che è stato affatto facile e intriso di ostacoli anche molto difficili da superare come il pregiudizio e il giudizio altrui. Ma è nelle difficoltà che emergono le proprie forze e si incontrano persone stupende che fanno capire che la vita ,nonostante tutto, vale la pena di essere vissuta."""Momenti toccanti quando l'autricedeceduto nel 2022 in un incidente stradale a Roma, ha parlato della laurea in "Comunicazione d'Impresa, Pubblicità e Nuovi Media" conseguita alla LUMSA dal compianto figlio che ha sempre portato a termine qualsiasi impegno intrapreso.In poche righe la dedica alla mamma per tutto quello che ha fatto da sola nella crescita del proprio figlio senza la presenza del padre, in una città come Roma, e la famiglia a Canosa sua città d'origine.Tra dolore e speranza, una storia vera e forte di una donna che, lottando contro i pregiudizi, ha cresciuto il figlio, fortemente amato, la ragione di una vita. che un tragico destino l'ha strappato troppo presto all'affetto dei suoi cari e di una mamma che continua a ricordarlo nel librocon le sue riflessioni raccontate per la prima volta a Canosa davanti a parenti, amici e appassionati di lettura, accorsi ad abbracciarla e salutarla nel finale.Riproduzione@riservata