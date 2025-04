PD Puglia: "Siamo inflessibili su codice etico e rinnovamento Partito"

"È necessario fare piena luce sulla vicenda delle dimissioni della moglie del consigliere Caracciolo da Aeroporti di Puglia. Il Partito Democratico non può tollerare nessun tipo di condotta che si discosti dal rispetto delle leggi e dell'etica. Se verranno accertati illeciti, chi li ha commessi ne pagherà le conseguenze. Però oltre alla dimensione giudiziaria e amministrativa esiste una dimensione politica. Già nel deliberato della Direzione regionale dello scorso 22 marzo, all' unanimità, abbiamo deciso di procedere ad un profondo rinnovamento della rappresentanza nel prossimo consiglio regionale a partire dalla composizione di liste che devono essere in sintonia con il nostro codice etico e con i valori della nostra base. Abbiamo spalancato le porte del PD a tantissimi giovani che stanno diventando i nuovi protagonisti della dirigenza del Partito e abbiamo restituito agli iscritti il ruolo da protagonista fondamentale della nostra grande comunità democratica di donne e uomini impegnati a costruire il futuro della Puglia." Lo ha dichiaratosegretario regionale dei dem