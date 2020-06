Puglia covid free

380 nella Provincia di Barletta Andria Trani

in Italia 239.706 casi (34.678 morti)

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteinforma che oggisono stati registratitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus eDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 173.422 test.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi:1.491 nella provincia di Bari;; 659 nella Provincia di Brindisi; 1.170 nella Provincia di Foggia; 521 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione.le statistiche del coronavirus riportano che sonodall'inizio dell'epidemia esecondo gli ultimi dati OMS(Fonte Health Emergency Dashboard del 26 giugno alle ore 11.55 am).sono 85.148 i casi confermati clinicamente e in laboratorio e 4.648 i morti., sonosecondo gli ultimi dati OMS,onte Dashboard Who European Region del 26 Giugno alle ore 10:00 am. Nei primi Paesi per trasmissione locale nella Regione Europea​: in620.794 casi (8.781 morti); nel Regno Unito 307.980 casi (43.230 morti); in Spagna 247.486 casi (28.330 morti);; in Germania 192.556 casi (8.948 morti); in Francia 161.348 casi (29.752 morti). Secondo gli ultimi dati OMS- Fonte Health Emergency Dashboard del 26 Giugno alle ore 11.55 am,negli2.367.064 casi (121.645 morti); in1.188.631 casi (53.830 morti); nel196.847 casi (24.324 morti); in102.242 casi (8.484 morti).