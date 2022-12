Premiata la pizza dessert di Antonino Sammartano e Fabio Pellegrino

Continua il momento positivo per iimpegnati in concorsi di bontà. Il pizzaiolo(40 anni) originario di Marsala ma da anni vive a Canosa di Puglia gestendo una pizzeria d'asporto, si è classificato algiunto alla seconda edizione, svoltasi il 6 e 7 dicembre scorsi aal Cecilia – Centro per la Creatività. Maestri della pizza si sono sfidati davanti a una qualificata giuria preparando la pizza classica, pizza in pala, pizza in teglia, napoletana style, pizza gourmet, gluten free contemporanea (Coppa Molino Scoppettuolo) eLa kermesse è stata promossa ed organizzata dall'presieduta da, in collaborazione con il Gruppo Pizzaioli Lucani e l'Associazione Internazionale Arte Pizza (AIAP), di Luca Di Nubila, coadiuvato da Loredana Carlucci, sotto il patrocinio dell'assessorato alle attività produttive del Comune di Tito, del GAL Percorsi Basilicata e dell'UNIBAS.è il nome della pizza che ha permesso addi conquistare il secondo posto nella categoria "da condividere conpasticciere/gelatiere che ha contribuito alla preparazione della ricetta, rivelatasi valida ed azzeccata. Alla base della ricetta per laci sono la ricerca minuziosa delle materie prime naturali, senza coloranti, senza semilavorati industriali che sono ottimi ingredienti per un prodotto di qualità originale e gustoso. "Si è partiti dall'impasto al cacao con granella di mandorla pugliese e decorata una base di mandorle affettate e tostate sulle quali sono state posate delle sfere di gelato al mostacciolo(vin cotto, cacao, olio d'oliva EVO, buccia d'arancia, cannella e chiodi di garofano), infine, il tutto decorato con glassa al vin cotto e buccia d'arancia candita. Ingredienti tipici del nostro territorio." Come hanno riferitoentusiasti di quanto realizzato e presentato aluna competizione che ha visto pizzaioli professionisti, provenienti da tutta Italia, all'opera per salire sul podio.Anche la pizza dessert è un "capolavoro" di bontà e squisitezza: il disco di pasta definitodiventa raffinato con l'intervento del pizzaiolo, che si faavvicinando i più golosi alla sua nobile arte. Per le prossime festività, non resta che assaggiare laella premiata coppiache si fanno sempre onore nelle "competizioni", portando a casa risultati di prestigio, grazie alla loro bravura e ingegnosità di qualità.Riproduzione@riservata