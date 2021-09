Fabio Pellegrino, terzo a “Gelato Contemporaneo 2021”

Dal nord al sud e nelle isole d'Italia, dalla TV al web ed ai social si continua a parlare delle partecipazioni del gelatiere canosinoad eventi importanti e di rilevanza mediatica dove il gelato artigianale "Made in Italy" è protagonista unico. Da qualche oraè rientrato dalla Sicilia dove ha preso parte a ": "Vertigine è la distorsione della percezione sensoriale dell'individuo ed è quello che proveremo a fare quest'anno durante la full-immersion di formazione: confondere, far vacillare, mettere in discussione e infine diramare le complessità che ruotano intorno alla produzione aromatica, frutticola del cuore del Mediterraneo e le sue declinazioni nel gelato." E' stato il claim diche ha avuto luogo nell'area dellauna delle zone più ricche di biodiversità al mondo, tra profumi, aromi, sapori per una sfida incentrata sul tema della mandorla.in provincia di Ragusa, prima dellail gelatiereha frequentatoin un contest sulle nuove frontiere del gelato che di anno in anno dove i grandi professionisti del settore si ritrovano "per rompere gli schemi enogastronomici tradizionali e per rivendicare laCon le sue capacitò ed esperienze maturate in famiglia e negli anni,ha presentato un gelato ispirato e dedicato ad una bimba, la più piccola della clientela :Ripete spesso la bimba quando entra nella gelateria a Canosa di Puglia. E' contenta di mangiareil nome che ho dato al prodotto presentato alla sfida, su un altalena, tra i giochi preferiti dai bimbi, Il gelato porta felicità e allegria ai bimbi!" La novità dellaha portato bene al gelatiereche asi è classificato aldavanti ad una giuria composta da Corrado Assenza, Nicolò Vellino, Luca Bernardini, Luis Concepciòn Sepùlveda, Loretta Fanella e Pierpaolo Ruta che hanno proceduto agli assaggi al buio ed in presenza per gli impiattamenti e presentazioni.sono tra gli ingredienti delraggiante per l'esperienza professionale ed il risultato conseguito a Modica che si aggiunge a quelli, tra gli altri :ad Orvieto, nel 2014;a Palermo nel 2015-16;nel capoluogo lombardo, nel 2017;il famosoprogramma televisivo di cucina sui canali Sky Italia, condotta dallo chef Alessandro Borghese nel 2019. Tutti eventi per promuovere e valorizzare ilnel mondo, che rappresenta un patrimonio di enorme valore tradizionale e nutrizionale con ingredienti selezionati, tipici del territorio pugliese.