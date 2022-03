Luigi Turturro vince con le pizze di qualità

sono alla base della vittoria del pizzaiolo professionista, titolare del Ristorante-Pizzeria Naná di Canosa di Puglia, che lo scorso lunedì, si è classificato primo alla, che ha avuto luogo anell'ambito dellaUn affermazione importante ottenuta grazie alla preparazione, alle competenze e alla professionalità diche ha dimostrato anche un elevato grado di conoscenze sulla scelta degli ingredienti di stagione e sulla farcitura, poi messe in atto nel corso della competizione, in una vetrina comedove è stata protagonista l'intera filiera della ristorazione in tutte le forme."""Ancora non riesco a realizzare quanto di bello mi sia accaduto. Gioia, emozione e incredulità sono le sensazioni che mi pervadono e mi portano indietro nel tempo fino al primo giorno che ho messo le 'mani in pasta'. Voglio ringraziare tutti voi amici e clienti che mi sopportate e supportate, concedendomi critiche e complimenti che mi portano sempre a mettermi in discussione, ogni qualvolta che devo realizzare degli impasti e impegnarmi affinché ciò che faccio vi piaccia. Un ringraziamento particolare va a mia moglie Cinzia Pietrangeli che mi segue e mi sprona a fare sempre meglio, e soprattutto alla famiglia di Alfredo Folliero, Flavia Ferraro e Mario Folliero, per avermi voluto invitare a questa grandiosa manifestazione ed ai miei collaboratori che sono sempre disponibili a qualsiasi mia richiesta lavorativa che porti benefici all'attività. Grazie di cuore!"""". E' stata la dichiarazione rilasciata a margine della gara dal pizzaiolo professionistache ha spiegato come si è articolata la sua performance a Foggia, realizzando: dalla classica a quella in teglia, all'innovativa e dessert.A quella innovativa è stata attribuita il maggior punteggio che sommato agli altri, gli hanno permesso di salire sul gradino più alto del podio di. Partendo dall'impasto ottenuto da una base di farina tipo 1 di grano decorticato a pietra, macinato in Italia, ha poi aggiunto da par suo: una mousse di asparagi selvatici, la crema di provola di Agerola, una tartare di mazzancolle, l', il soncino, le scorzette di limoni di produzione biologica ed i granelli di pepe nero. grattugiato al momento. Tutti gli ingredienti ricercati e utilizzati, preparati da Luigi Turturro attraverso le sue abilità tecniche durante le varie fasi :dall'impasto, alla stesura e cottura, curando nei dettagli l'aspetto estetico e la presentazione delle pizze di qualità, particolari non trascurati, risultati poi vincenti aUna gratificazione enorme che giunge dopo quella dello scorso anno a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, dove ha vinto battendo tantissimi pizzaioli campani che giocavano in casa. Animato da grande voglia di migliorarsi, step by step,si sta perfezionando in nuove tecniche di impasto con le attenzioni rivolte sempre ai gusti delle pizze, alla leggerezza, alla digeribilità e salute, attraverso studi approfonditi di farine e grani, seguendo corsi di aggiornamento, tenuti a stretto contatto con ilPresidente dell'Associazione UPTER (UNIONE PIZZAIUOLI TRADIZIONALI E RISTORATORI). Il prossimo impegno sarà in trasferta alche si terrà in autunno ad Anzio, a pochi chilometri da Roma, dove parteciperanno pizzaioli professionisti provenienti da tutta l'Italia e dall'estero, con l'auspicio dirosso-blu che sono in bella evidenza sulla sua giacca da gara.