Nasce il primo “Museo degli Inaspettati Doni”

C'è un luogo in Italia dove i campi agricoli diventano gallerie emozionali, dove il profumo della lavanda si mescola a storie di speranza, dove i fiori crescono insieme ai ricordi. Si chiameràe sarà il primo museo a cielo aperto in Italia in campi agricoli, costruito in modo partecipato, dal basso, grazie alle storie vere di persone comuni che, attraversando momenti difficili, hanno scoperto la bellezza della vita attraverso piccoli, grandi, doni inaspettati. L'ispirazione? Un monologo che ha toccato il cuore di tutti. Il nome del museo prende spunto dalle parole pronunciate dadurante il Festival di Sanremo, quando raccontò come la vita, anche nel dolore, possa sorprenderci con gesti, incontri, segni capaci di riportarci alla luce.– disse –Quelle parole sono diventate una visione. E ora, un museo. Un museo senza pareti, ma con radici profonde. Tra inascerà un percorso emozionale e immersivo dove ogni visitatore potrà attraversare la bellezza della natura e, lungo il cammino, incontrare storie vere: racconti di rinascita, oggetti simbolici, lettere, fotografi e, pensieri che testimoniano la forza dell'animo umano.Un museo che unisce persone e paesaggi, memoria e futuro. Non si espongono opere d'arte, ma frammenti di vita vissuta dove la vera opera d'arte è la storia di ciascuno. Ogni storia sarà raccontata con un oggetto simbolico e prenderà posto nei campi, trasformandosi in un'installazione poetica e relazionale, visibile da metà giugno con l'apertura dei campi di girasoli e lavanda.ha già superato i confini italiani. Pochi giorni fa,fondatore di Cascina Savino e di Vazapp, ha presentato l'agricoltura delle relazioni in un webinar internazionale che ha coinvolto oltre 230 professionisti tra agriturismi, docenti universitari, innovatori e ricercatori collegati da tutto il mondo. Grazie alla collaborazione con la FAO, il modello di relazione, accoglienza e agricoltura di Vazapp declinato a Cascina Savino è stato riconosciuto come esempio virtuoso e, lo scorso anno, ha portato Giuseppe due volte in Giordania per formare donne in agricoltura, con l'obiettivo di generare empowerment, autonomia e bellezza anche in contesti fragili. Un invito a partecipare, raccontare, condividere. Il museo sarà in continua evoluzione e vivrà grazie alla generosità di chi vorrà condividere una parte di sé.