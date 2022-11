Tutti festanti per la "Pizza Canusium"

Non si è ancora spento l'eco del successo della, organizzata dall'che ha visto tra l'altro, la vittoria del canosinocon lanella batteria di gara intitolata ". A distanza di un mese, il pizzaiolo professionistaha avuto l'onore di essere ricevuto dal sindaco di Canosa di Puglia,presso la sala consiliare del Comune. All'incontro pubblico dello scorso 3 novembre, per le meritate congratulazioni e ricevimento di un attestato di benemerenza da parte dell'amministrazione comunale, è intervenuto anche l'assessore alle attività produttive. Una motivazione significativa per aver promosso e divulgato il nome e la storia della Città di Canosa di Puglia attraverso lain una competizione di livello mondiale. Insieme al vincitore sono stati premiati: il cavaliere al merito della Repubblica Italiana.per aver proposto aldi partecipare alla gara mondiale con unae le peculiarità dell'anticail dottorper le indicazioni sugli ingredienti pregni di storia, tradizioni e cultura culinaria.Lapreparata ad arte, ha sbaragliato la concorrenza proveniente da ogni parte del mondo ed "influenzato" giuria e votanti on line, attraverso l'impasto e gli ingredienti di qualità, tipici del territorio pugliese.Ha ribadito il pizzaiolo professionistatitolare del Ristorante-Pizzeria Naná di Canosa di Puglia, parlando anche degli ingredienti utilizzati: farina di grano arso, crema di ricotta di pecora, mousse di rucola selvatica, sfilacci di cavallo affumicato sulla legna di ulivo, caciocavallo podolico delle Murge pugliesi, olive nere e l'olio extravergine d'oliva, l'oro verde a chilometro zero.Ospiti d'eccezione nella sala consiliare: il cavaliere, Presidente dell'Associazione; la consorte, chef stellato e referente della Dieta Mediterranea; il pizzaiolo, napoletano d'origine ma romano d'adozione, campione del mondo per la migliore pizza senza glutine. I tre sono giunti appositamente da Roma per condividere la gioia e le emozioni del vincitoree della moglieartefici dellache ha avuto ampia risonanza mediatica e sui social.Ha evidenziato il cavaliere, nel corso del suo intervento dando un cenno sulle prossime competizioni, anche all'estero, sulle attività di formazione sia dei neo pizzaioli che professionisti, e sulleIlporta, nell'Olimpo della cucina nazionale e internazionale e identifica l'arte del pizzaiolo come espressione di una cultura che si manifesta in modo unico, perché la manualità del pizzaiolo non ha eguali e fa sì che questa produzione alimentare possa essere percepita come marchio di italianità nel mondo.Riproduzione@riservata