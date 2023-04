ArcheoPizza: Tra storia, tradizioni e territorio

Non si è ancora spento l'eco dellasvoltasi per la prima volta a, ilpresso la sede delAlla kermesse tricolore, organizzata e promossa dall'presieduta dahanno partecipato alcuni tra i migliori pizzaioli provenienti da tutta la penisola.per gli ingredienti che la caratterizzano, tipici del bel Paese: farina, olio extra vergine di oliva(EVO), lievito, sale, pomodoro e mozzarella.un riconoscimento unico per la tradizione gastronomica italiana, con l'iscrizione nella lista del: «...Il know-how culinario legato alla produzione della pizza, che comprende gesti, canzoni, espressioni visuali, gergo locale, capacità di maneggiare l'impasto della pizza, esibirsi e condividere è un indiscutibile patrimonio culturale. I pizzaiuoli e i loro ospiti si impegnano in un rito sociale, il cui bancone e il forno fungono da "palcoscenico" durante il processo di produzione della pizza. Ciò si verifica in un'atmosfera conviviale che comporta scambi costanti con gli ospiti. Partendo dai quartieri poveri di Napoli, la tradizione culinaria si è profondamente radicata nella vita quotidiana della comunità. Per molti giovani praticanti, diventare Pizzaiuolo rappresenta anche un modo per evitare la marginalità sociale».Per l'occasione Canosa è diventata un palcoscenico per l'antica arte che ha visto all'opera i pizzaioli iscritti alla competizione che hanno proposto le loro specialità poi valutate da una giuria d'eccezione composta da:dirigente scolastica dellcon gli studenti dell'indirizzoimpegnati in sala durante la gara . Al termine della competizione sono stati proclamati i vincitori per le seguenti categorie: per la pizza napoletana,pizza classica, Vito Calabro; pizza senza glutine,Luca Rallo; pizza in pala,Luigi Pellegrino;sapori del Sud, Antonio Conca;contemporanea, Ernesto Terracciano. Ildella 17esima Edizione della Coppa Italia "Pizza di Qualità", è stato il napoletano25enne, titolare della Pizzeria "La Storia" a Cura di Vetralla in provincia di Viterbo, che tra le sue chicche deliziose ha presentatopizza a base di crema di zucchine e provolone del Monaco, impreziosita da chips di zucchina fritta aggiunte in uscita.Al supercampione le congratulazioni da parte di tutti i giurati e del pizzaiolo canosinoche insieme alla mogliehanno organizzato nei dettagli la competizione che ha avuto un seguito il 22 marzo 2023 sempre presso ilcon la presentazione delle pizze ispirate alla storia, al territorio e alle tradizioni popolari di Canosa di Puglia. Fanno parte dell'. Dieci pizze per tutti i gusti e per soddisfare ogni palato anche il più esigente. Tutte pizze di qualità ai sapori del Mediterraneo nel rispetto delle tradizioni e nel segno della storia e della cultura enogastronomica attraverso un'impronta innovativa e di ricerca ampia per proporre prodotti tipici del territorio. Il 14 aprile, i titolari delcon il loro staff organizzerà ilin un connubio fra storia, territorio e convivialità culturale sull'enogastronomia mentre domenica prossima saranno in Corso San Sabino per unosfizioso con i sapori tipici e le primizie di stagione.Riproduzione@riservata