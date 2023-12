Periodo natalizio con i mercati straordinari aggiuntivi

Sarà un periodo natalizio pieno di mercati in tutta la Puglia. Sono state infatti accolte ovunque le richieste disia per anticipare allesia per mercati straordinari in edizione aggiuntiva da tenersi nel mese di dicembre. Soddisfatto ilche ha dichiarato: "come si evince dalle ordinanze sindacali e dirigenziali; dalle deliberazioni di Giunta dei vari comuni anche della Provincia di Barletta Andria Trani, le nostre richieste sono state accolte tutte favorevolmente. Si parte con i mercati straordinari di apertura delle festività natalizie domenica 3 dicembre 2023, con mercati straordinari aggiuntivi nei comuni di Barletta e di Margherita di Savoia, per la BAT ma anche di Corato, Bitetto, Noicàttaro ed altri comuni per l'Area Metropolitana di Bari fino al Salento. A questi mercati di apertura delle festività natalizie si aggiungeranno i numerosissimi che si svolgeranno domenica 10 e domenica 17 in tutta la Puglia, partendo dal comune di Bisceglie, diTerlizzi, Turi, Bitonto, Gravina, Modugno e tutti gli altri che saranno deliberati in queste ore. Anche in questo caso tutte accolte leche ha anche chiesto, ottenendola, l'anticipazione dei mercati ricadenti nelle giornate del Santo Natale e di Capodanno. Questi mercati saranno anticipati alle domeniche di Vigilia, come anche nel caso della città di Andria, Minervino Murge e altri comuni della Regione. Anche quest'anno,- ha conclu- grazie alla nostra incessante attività sindacale, siamo riusciti non solo a garantire pari opportunità tra i settori produttivi a sede fissa ed ambulante ma soprattutto abbiamo creato opportunità lavorative aggiuntive per gli operatori che nel corso dell'anno hanno subito anche le conseguenze delle avverse condizioni meteorologiche che hanno pesantemente condizionato lo svolgimento regolare dei mercati." Anelle giornate disi terranno mercati in edizione straordinaria aggiuntiva riservati ai soli concessionari di posteggio nel mercato del giovedì, senza riassegnazione, in area mercatale.