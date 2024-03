Il mercato di Canosa preda dei borseggiatori

Neppure il periodo pasquale ferma. Episodi che si ripetono di settimana in settimana e che continuano a preoccupare i consumatori, i cittadini, gli ambulanti e le associazioni di categoria. Interpellato dai numerosissimi associati che sono concessionari di posteggio nel mercato settimanale del giovedì, è stato informato il Presidente CasAmbulanti,, il quale è intervenuto dichiarando: "una situazione a dir poco incresciosa e molto preoccupante che si ripete da tempo anche nel mercato settimanale del giovedì a Canosa di Puglia. I borseggiatori, pare di sesso femminile da alcuni indizi raccolti anche in altre zone addirittura della Basilicata dove avrebbero operato sempre nei mercati, moltiplicano le loro azioni criminose e giovedì mattina del 28 marzo 2024 nostri associati ci riferiscono di aver anche chiamato ed allertato i Carabinieri che sarebbero intervenuti sull'area mercatale di Piano San Giovanni. Invio questa nota anche al Prefetto Rossana Riflesso ed al Questore Alfredo Fabbrocini per un incontro urgente ma anche pernegli altri mercati dove comunque già è visibile tale presenza ed azione delle Forze dell'Ordine che ringraziamo. Per le attività mercatali continua un periodo drammatico di pesantissime perdite economiche e di disastrose condizioni di lavoro.ha concluso l'- sempre più vessati ed emarginati, deve essere dovere istituzionale primario."