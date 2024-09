Canosa: Il documento strategico del commercio ottiene il parere positivo delle sigle di rappresentanza sindacali

Come da convocazione a firma del Dirigente del Settore, ingegnere Sabino Germinario, si è regolarmente tenuta nella sala consiliare del comune di Canosa di Puglia, la riunione tra l'Amministrazione comunale, nelle persone del Vicesindaco, Fedele Lovino e l'Assessore Suap, Antonietta Cristiani e i Rappresentanti delle Sigle di Rappresentanza del Commercio e Sindacati dei Lavoratori. Un incontro al quale il Redattore del Documento Strategico del Commercio, avv. dott. Giuseppe Sciscioli, ha illustrato contenuti e finalità dello Strumento di Pianificazione, invitando i presenti a formulare proposte ed esprimersi nel merito. Per leè stato il Presidenteche, al termine dell'incontro durato fino a tarda sera, ha dichiarato: "ringrazio il Sindaco di Canosa, dottor Vito Malcangio, per aver fortemente voluto che le Associazioni fossero coinvolte al fine di arrivare alla stesura finale ed approvazione di un importanteUn percorso serio di condivisione che, ad esempio nella città di Andria, è venuto a mancare in questi termini e di ciò tutti ce ne siamo rammaricati. A Canosa, invece, si è scelta la strada della concertazione reale e non della presentazione sterile e fine a se stessa.Ringrazio il Dirigente comunale, il Vicesindaco, l'Assessore e lo stesso avvocato Pippo Sciscioli, con il quale abbiamo già collaborato in altri comuni per le stesse finalità, per aver apprezzato il nostro apporto professionale e tecnico. La Visione integrata del D.S.C. che nell'arco di un mese dovrebbe approdare in consiglio comunale, sarà sicuramente un importante traguardo per la città di Canosa. Esattamente venti anni fa con l'allora Assessore comunale al Commercio Fedele Lovino della Giunta del Sindaco Francesco Ventola ed oggi Vicesindaco, io stesso partecipai alla stesura ed approvazione del Piano del Commercio della Città di Canosa di Puglia, tutt'oggi vigente. Un contributo che venne molto apprezzato anche in quella circostanza e che oggi mi ha visto nuovamente protagonista nell'evoluzione di quello Strumento di Programmazione. La costanza e soprattutto la cura di rapporti e relazioni, - ha concluso- anche nel campo sindacale ed istituzionale, sono un sicuro valore aggiunto. Noi quei valori non li dimentichiamo" .