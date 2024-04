La nostra Canosa ha bisogno dei giovani al centro della politica

A Canosa di Puglia, stamani nel corso di una conferenza stampa si è svolta la costituzione del 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼 di 𝗣𝗶ù 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 con la nomina di(21 anni), indel sodalizio . «La nostra 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮 ha bisogno dei giovani al centro della politica, delle nostre idee, dei nostri progetti, della nostra voglia di restare nella nostra città - ha dichiaratouniversitario canosino - crediamo sia fondamentale parlare con i giovani e non ai giovani, sentiamo costantemente la parola "giovani" da parte di chi poi quei giovani li reputa solo un numero e niente di più. Il nostro gruppo cittadino nasce per affrontare temi sempre più vicini a noi come il 𝗽𝗿𝗲𝗰𝗮𝗿𝗶𝗮𝘁𝗼 giovanile, i 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 civili, la 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à di tutti e tutte, la 𝘀𝗮𝗹𝘃𝗮𝗴𝘂𝗮𝗿𝗱𝗶𝗮 dell'ambiente. Tutto questo richiede lavoro, competenza, passione e +𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮. Abbiamo lanciato l'idea di una 𝗰𝗶𝘁𝘁à 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗮, quella che noi sogniamo, una 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮 giovane, inclusiva e pulita, che non sia però solo di chi ragazzo lo è anagraficamente, ma di tuttə coloro che hanno il coraggio di sognare e progettare con noi una 𝗖𝗮𝗻𝗼𝘀𝗮 futura. Perché chi è nato qua deve avere il diritto di restare o la possibilità di tornare. Ci sarà tanto lavoro da fare, ma statene certi, ci sarà +𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗮 in città».