Dal canto al ballo, l'Università della Terza Età sempre in movimento

Gli incontri culturali del lunedì sono il fiore all'occhiello del programma delle attività promosse ed organizzate dall'di, presieduta dal, giunta al 32° anno accademico. Il, nell'ambito dellasi è raggiunto il clou con l'esibizione delal pianoforte; le rappresentazioni del corso di ballo diretto dalla docentemolto applaudite dal pubblico e dalle autorità intervenute tra le quali: il sindaco di Canosa Vito Malcangio; l'assessore alla cultura Cristina Saccinto ed il parrocoper ilmessaggio natalizio."""Anche quest'anno a novembre sono incominciati i corsi presso l'Università della Terza Età, - esordisce così il sopranoin veste di docente di canto, nella dichiarazione rilasciata a margine della festa degli auguri - che tanto si prodiga affinché i propri associati abbiano il meglio. Ringrazio innanzitutto il Presidente Dottor Trotta per la rinnovata fiducia e simpatia nei miei confronti. Sono molto soddisfatta e orgogliosa perché quest'anno il Coro Accademico ha da subito mostrato interesse e crescita, tant'è che anche il numero degli iscritti è aumentato, e con impegno si sta incontrando ogni settimana, sempre puntualissimi, per preparare un repertorio totalmente differente dall'anno passato. Poco tempo fa il presidente mi ha chiamata chiedendomi di preparare il coro per i tradizionali auguri di buone feste e non potevamo rispondere se non con l'entusiasmo che ci contraddistingue e farlo alla nostra maniera: attraverso il canto, soprattutto di quei brani facenti parte della più radicata tradizione natalizia, come 'Adeste fideles' e 'Quanno nascette Ninno', dimostrando grande caparbietà nell'apprendere dei canti che potrebbero sembrare semplici ma che presentano delle insidie. Nell'attesa di riprendere le lezioni a gennaio, - conclude- ringrazio tutti per aver contribuito alla buona riuscita della festa degli auguri."""Sarà il dottoril primo relatore del 2024 che interverrà sul tema. L'incontro culturale si terrà alle ore 18,30 dipresso l'Auditorium della Parrocchia di Gesù, Giuseppe e Maria, in via Federico II a Canosa di Puglia.