Antonella Paciolla seconda al Premio della Musica "Città di Spinazzola"

Non si è ancora spento l'eco della terza edizione delpromosso dal Comune di Spinazzola con il patrocinio della Regione Puglia ed organizzato dall'Accademia Innocenzo Dodicesimo, che si conferma contest di rilevanza e di spessore per la musica giovanile, con 100 partecipanti provenienti da tutta l' Italia. Un secondo posto di rilievo pernella sezione "Canto Pop" dove ha dimostrato le sue qualità canore e di interpretazione. Tra le prime a complimentarsi la sua docente delle elementariche ha scritto:in da piccolaè sempre stata una bambina ambiziosa e desiderosa di raggiungere con responsabilità e competenza grandi obiettivi. Oggi con grande orgoglio, mi congratulo. Auguro che possa continuare ad esprimere al meglio le sue capacità e conseguire nuovi traguardi. Sono sicura che questa bellissima tappa sarà l'inizio di un avvincente percorso. Ricordo una frase del compianto scrittoreche ho sempre citato in classeInfatti, per raggiungere i sogni, non basta desiderarli, ma è necessario avere il coraggio di metterli in pratica. Antonella ha creduto sia in se stessa che nei propri ideali. """è iscritta al primo anno di filosofia all'Università degli studi di Bari, mentre, è al quarto anno di studio canoro con ilche si è complimentata con la sua allieva già proiettata verso altre mete.