Canosa: L’arte del Caravaggio all'Università della Terza Età

L'arte delpseudonimo di(1571-1610), al centro delle attenzioni nell'incontro culturale, organizzato e promosso dall'chesi terràlledipresso l'in via Muzio Scevola nr.20 a. Per l'occasione, interverrà ilche parlerà diPer il Caravaggio, l'arte non è attività intellettiva, ma morale: non consiste nel distaccarsi dalla realtà per rappresentarla, ma nell'immergersi nella realtà e viverla. Facendo la pittura "si rifà o rivive il fatto: se ne scoprono i motivi profondi, gli esiti trascendenti." Le opere di "l'artista libero e visionario, il più contemporaneo di tutti, risvegliano l'anima e la mente. I dipinti del Caravaggio dimostrano "un'eccezionale sensibilità nella resa della dimensione umana, fisica ed emotiva, anche tramite la fedeltà al modello dal vivo e l'uso scenografico della luce," caratteristiche che furono considerate al tempo rivoluzionarie, in totale contrapposizione alla prassi accademica raffaellesca. Nel rinnovare l'invito alla cittadinanza a partecipare all'incontro culturale programmato, il presidente dell'ha comunicato che sarà ricordatoche ha ripetutamente sottolineato ilconsiderandoli un tesoro per la Chiesa e la società, portatori di saggezza, memoria e radici.